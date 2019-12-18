開挖韓國瑜岳父砂石場查有毒廢棄物　李明哲：毀滅人格的政治表演秀

▲國產署中區分署長趙子賢親自督陣場地開挖，表示國產署基於土地管理機關立場，來看看是否有廢棄物掩埋，檢測主要是看有無重金屬汙染，他強調今天動作完全依照法令程序。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

財政部國有財產署中部分署派員18日上午到國民黨總統候選人韓國瑜岳父李日貴早年於西螺經營砂石場場地開挖，該地遭質疑回填不明廢棄物，上午10點機具進駐開挖，國產署表示，土壤檢驗部分採樣後下週一送驗，檢測結果預計一個月後出爐，如果有違法掩埋的話，相關事證送檢調偵辦。

前縣議員李日貴經營的大通砂石場與西螺鎮東南段1-1號等遭質疑有回填廢棄物等9筆土地，18日由國產分署長趙子賢親自督陣，開挖範圍廣達4萬439平方公尺，涵蓋共九筆土地，約5、6個足球場大小，開挖點為上下左右間隔約30公尺為原則，每一點約1平方公尺、深度約3公尺。

國產署中區分署長趙子賢說，今天無法全部完成，明、後天會繼續動作，預計開挖37個點，每個開挖點間隔30公尺8、挖深3公尺，初步來目測有什麼廢棄物，預計下周一進行土壤檢測，檢測時間需一個月，如果有發現有掩埋廢棄物的話，會將相關事證移給檢調偵辦。

▲縣議員李明哲指後方樹叢表示，如埋有害物質，後方樹林如何能長成，清者自清。（圖／記者蔡佩旻攝）

縣議員李明哲約10點半出現現場，李明哲慎重表示，針對國產署這種成為政治、選舉打手的行為，個人感到非常不恥，選舉僅剩20多天，土地也早已點交完畢，如有問題應於點交前提出疑問，土地任何時候挖都可以，而不是配合某些政治打手，在此時進行操作，影響選舉結果，請鄉親睜大眼睛看政府看現在這個政府再怎麼搞，污衊他人、毀人人格再來這場政治表演秀，李明哲強調，今天不管誰將此作不實證據指控，一定提告到底，今天的清白非得捍衛不可。

國產署中區分署長趙子賢表示，今天到場開挖主因是立委黃國昌在立法院財政委員會中質詢，質疑有掩埋廢棄物，國產署基於土地管理機關立場，來看看是否有廢棄物掩埋，檢測主要是看有無重金屬汙染，他強調今天動作完全依照法令程序，並無配合特定人士或是有任何立場。

▲財政部國有財產署中部分署派員，前往國民黨總統候選人韓國瑜岳父李日貴早年於西螺經營砂石場場地開挖，採樣送驗結果預計一個月後出爐，如果有違法掩埋的話，相關事證送檢調偵辦。（圖／記者蔡佩旻攝）（下同）





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