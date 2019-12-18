　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

雲縣議員李建志涉違法傾倒廢污泥　判刑8年入監前喊「政治迫害」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣議員李建志、翁水上投資經營環保公司，未依規定處理廢棄物汙泥，被判刑8年確定，翁水上2年2月徒刑確定，並發布防逃機制，18日發監執行，上百名支持者陪同到雲林地檢署報到，台中立委候選人林佳新也來聲援，入監前李建志喊「政治迫害」，指控未收到判決書就強行要他入獄。

▲雲林縣議員李建志18日發監執行，上百名支持者陪同到雲林地檢署報到，台中立委候選人林佳新也來聲援。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣議員李建志違反廢棄物清理法，判刑8年確定12月18日發監執行，入監前李建志喊「政治迫害」，指控未收到判決書就強行要他入獄。（圖／記者蔡佩旻攝）

最高法院指出，李建志經營富仕得環保公司，領有乙級一般事業廢棄物處理許可證，雲林縣議會秘書長張耀文、議員翁水上則為該公司股東。民國100年間，李建志明知一般事業廢棄物，應經合法固化處理才能外運出廠，但為節省成本，未經固化處理就把廢棄物汙泥，交由他人外運違法傾倒、掩埋在雲林縣、彰化縣等多處土地。

案經當訴人上訴，最高法院於本月11日駁回，今天下午兩位議員發監執行，翁水上在眾多親友相送下先行報到執行，隨後李建志也在上百名親友團陪同下，向地檢署執行科報到，議會「民意政團」成員王又民、許留賓等議員也到場聲援，為防意外，警方也派出警力戒護。

▲雲林縣議員李建志18日發監執行，上百名支持者陪同到雲林地檢署報到，台中立委候選人林佳新也來聲援。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣議員李建志18日發監執行，上百名支持者陪同到雲林地檢署報到，台中立委候選人林佳新也來聲援。（圖／記者蔡佩旻攝）

李建志18日下午2點左右在雲林縣議會民意政團總召王又民、議員許留賓、翁水上及上百名支持者陪同到雲林地檢署報到，台中市第一選區國民黨立委候選人林佳新也到場，李建志指出，最高法院在這麼短時間判決確定，根本政治迫害、司法不公，甚至他連判決書都沒收到，地檢署執行科檢察官連夜拿著傳票到服務處要他18日執行。

王又民表示，李建志幾十年來對地方很認真、打拚，他承諾，未來李建志服務處的服務案件由民意政團其他議員來承受；雲林縣議會指出，由於李建志是斗六區議員，因被遞奪公權6年，依法由該選區落選頭遞補，北港區選出的翁水上，沒有遞奪公權，職缺不必遞補或補選。

雲林地檢署主任檢察官朱金星說明，刑事訴訟法在今年7月17日修正通過，依刑事訴訟法456條，檢察官於必要時得於裁判法院送交卷宗前執行，此案已由最高法院駁回上訴維持二審判決，所以只需依今年5月間二審的「判決書節本」即可，不必等收到判決書才可執行，一切依法。

▲雲林縣議員李建志18日發監執行，上百名支持者陪同到雲林地檢署報到，台中立委候選人林佳新也來聲援。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣議員李建志18日發監執行，台中立委候選人林佳新也來聲援。（圖／記者蔡佩旻攝）

►勝過高鐵撿到3百萬的快感　　　　

【其他新聞】

►亂埋事業廢棄物　雲縣議員李建志二審判8年8月

►前雲林鄉代酒駕肇事人間蒸發8小時　出現在7公里外另家醫院

►開挖韓國瑜岳父砂石場查有毒廢棄物　李明哲：毀滅人格的政治表演秀

►追殺令來了！國財署18日開挖韓國瑜岳父砂石場　檢測是否埋有毒廢棄物

ET快訊
童「車上聞到怪味」下秒臉發黑　醫一問...爸臉綠全招了
「天上最大神是玉皇大帝！」韓國瑜：這段話可回答蔡英文對我的質
蔡英文提豪宅　韓國瑜批「狹窄」：我跟妳談大海　妳跟我談浴缸
政見會／蔡英文酸韓國瑜：若當選不能請假怎辦
韓國瑜3聲激動高喊「中華民國萬歲」　政見會5分鐘狂批蔡英文
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

他留言金溥聰、馬英九「X交狗雜」　出庭自爆「我也有X交阿」眾傻眼

悍女被劈腿狂捅男友！刀穿胸腹險死...再嗆他：不是什麼女人你都惹得起

雲縣議員李建志涉違法傾倒廢污泥　判刑8年入監前喊「政治迫害」

陸官人秒懂「黃埔十道菜」　「大地震」20年！同窗鐵漢泛淚悼缺席10人

沿路鑽縫+逆向！勇警薛定岳追攔　他「惡意衝撞」害撞分隔島慘死...判刑12年

假裝找兒子女友合作仙人跳　色老爸摩鐵撲倒她硬上判3年8月

離婚男4度對女兒伸狼爪！她日記悲吐「希望爸爸不要再這樣」...向媽崩潰哭訴

張安樂兒子公司被搜索　董念台放話賞百萬「肢體暴力教育」辦案檢警

彰警輪休大街小巷穿梭捉通緝犯　妻驚嚇直呼：不要再當警察了

市區「高速闖紅燈」警目擊開罰危險駕駛　他PO文討拍慘遭洗臉

謝和弦一早現身中天電視台　「叼雪茄」飆新歌：永遠是台灣人！

謝和弦護莉婭「拿捏不好差點死掉」　皺眉心疼：她很辛苦，應該被看見

《延禧攻略》番外篇《金枝玉葉》來囉！　「魏瓔珞」女兒遇見「爾晴」兒子虐戀升級

超狂「睡覺大賽」！挑戰者出奇招 睡越快越久獲勝...網激動：想參加

靜置室溫半小時、利用奶油調味 教你煎牛排小撇步...網：很實用

孫藝真《愛的迫降》比玄彬更會躲地雷XD　還有空撩他：你是我喜歡的類型

邱毅上《央視》談台灣飛彈部署！　節目影片被挖出...網友全看傻眼

為冬眠拚了！花栗鼠猛塞3顆大花生 頰囊鼓起像麻糬...貪心萌樣笑翻網

教練傳授！告別蛙式「踢水」卡卡 膝關節自然向下、不要過大旋轉

愛貓如廁遭「自動貓砂機」夾住！牠淒慘哀號...飼主1分鐘驚險急救

他留言金溥聰、馬英九「X交狗雜」　出庭自爆「我也有X交阿」眾傻眼

悍女被劈腿狂捅男友！刀穿胸腹險死...再嗆他：不是什麼女人你都惹得起

雲縣議員李建志涉違法傾倒廢污泥　判刑8年入監前喊「政治迫害」

陸官人秒懂「黃埔十道菜」　「大地震」20年！同窗鐵漢泛淚悼缺席10人

沿路鑽縫+逆向！勇警薛定岳追攔　他「惡意衝撞」害撞分隔島慘死...判刑12年

假裝找兒子女友合作仙人跳　色老爸摩鐵撲倒她硬上判3年8月

離婚男4度對女兒伸狼爪！她日記悲吐「希望爸爸不要再這樣」...向媽崩潰哭訴

張安樂兒子公司被搜索　董念台放話賞百萬「肢體暴力教育」辦案檢警

彰警輪休大街小巷穿梭捉通緝犯　妻驚嚇直呼：不要再當警察了

市區「高速闖紅燈」警目擊開罰危險駕駛　他PO文討拍慘遭洗臉

周杰倫傲喊「世界需要我的歌」　阿信笑了：都給你帥就好

政見會／蔡英文：韓國瑜只是把苦人、庶民當選舉的工具

楊乃文自招敢穿全套粉紅上街　全因當歌手才變低調！

親哥哥「片場踹人」發狠毆飛　吳念軒逼的！

「你說什麼」他狂回：吃飯！韓國瑜玩到滿頭汗　失控喊：我好累

有人分手就亮黃光　聖誕節最新力作「分手通知燈」

小鐘雨中狂奔險遭雷劈！　被罰搶狼犬雞腿「製作人荒謬解釋」吳宗憲：鬧出人命

前SJ起範恭喜韓庚結婚：Be Happy！　用中文喊一聲「哥哥」…粉絲哭了

政見會／「當選總統只做一任」　宋楚瑜：未來4年統一和獨立都不可能

政見會／「我曾操盤台灣民主發展過程」宋楚瑜：蔡英文拿兩岸問題情緒勒索

搭捷運驚見超巨北半球！　45度「上帝視角」全看光

社會熱門新聞

G奶「JKF」女郎心情不好　點瓦斯引氣爆「炸全身」

情慾按摩師「內子宮紓壓」　空姐組團朝聖

他騎車被攔！手伸褲內「挖糞砸警」警臉上熱熱的

重機男遭撞死　前妻秒提離婚無效求償

人妻遭撿屍！老公房內睡死　醒來見裸男氣炸：你是誰

汐止遊覽車轉彎輾壓過馬路少女

台中貨車撞腳踏車　國中女無生命跡象

和男網友約摩鐵辦手機門號　女大生踏出浴室傻眼了

新竹富商薇閣床戰人妻「250萬飛了」　正宮扳回一城

獨／「共享女友」2300元秒脫單！18正妹「任選不設限」

張安樂現身作證！求蔡英文放兒生路

前雲林鄉代酒駕肇事送醫開溜　另家醫院找到了

涉助陸客非法來台　白狼媳婦交保25萬

綠帽夫放生愛妻　竟讓小王逆轉脫罪

更多熱門

相關新聞

運載廢棄物賺小賠大　男慘賠18萬

運載廢棄物賺小賠大　男慘賠18萬

高雄市一名梁姓男子在臉書社群網路上刊載清運廢棄廣告，鍾姓男子見狀後，以每車新台幣2千元的價格接受清運，並將廢棄物載運到大樹舊鐵橋公園等地，經高屏溪流域管理委員會稽查大隊發現後報警處理，橋頭地院依廢棄物清理法判鍾姓男子有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元，全案還可再上訴。

嘉縣七鄉鎮響應世界清潔日

嘉縣七鄉鎮響應世界清潔日

搬家公司收錢清廢棄家具竟亂丟

搬家公司收錢清廢棄家具竟亂丟

夫亂倒廢棄物挨罰　妻塞紅包更慘

夫亂倒廢棄物挨罰　妻塞紅包更慘

愛車停路邊滿是菸蒂、檳榔汁　車主怒報警

愛車停路邊滿是菸蒂、檳榔汁　車主怒報警

關鍵字：

李建志廢棄物清理法

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

燒炭跳樓...最陰國宅已30人輕生

謝和弦小三「無P原裝真面目」被挖出！

同學約旗津釣沙鮻　國三生「下雨天沒去」上課一問震驚

年輕人月領8萬的人多嗎？網：畢業8萬很難？

燒肉品牌獵下台南7000坪土地　將蓋全台最大燒肉店

小三勒斃正宮「淋油炸屍」做成燒臘

快找自己的鄉鎮市區！　「台灣姓氏地圖」統整全台前30名

「在不瘋狂」本燙爆床戰超兇5辣妹！「激情畫面外洩」

狠捏倉鼠小眼珠爆凸　她PO影片威脅男友：快回頭

20年前爆紅女星淪遊覽車叫賣「掀上衣遭摸屁」！

新人瘋狂離職！網一看待遇秒懂

高以翔23歲女友PO新房照！「裝潢全是他最愛模樣」

綠營高官疑被綠　美女密友被拍深吻180型男

男嬰出生秒摔下手術台　頭著地死亡

毛加恩蜜月第一天…開門收到高以翔禮物！

更多

最夯影音

更多
謝和弦一早現身中天電視台　「叼雪茄」飆新歌：永遠是台灣人！

謝和弦一早現身中天電視台　「叼雪茄」飆新歌：永遠是台灣人！
謝和弦護莉婭「拿捏不好差點死掉」　皺眉心疼：她很辛苦，應該被看見

謝和弦護莉婭「拿捏不好差點死掉」　皺眉心疼：她很辛苦，應該被看見

《延禧攻略》番外篇《金枝玉葉》來囉！　「魏瓔珞」女兒遇見「爾晴」兒子虐戀升級

《延禧攻略》番外篇《金枝玉葉》來囉！　「魏瓔珞」女兒遇見「爾晴」兒子虐戀升級

超狂「睡覺大賽」！挑戰者出奇招 睡越快越久獲勝...網激動：想參加

超狂「睡覺大賽」！挑戰者出奇招 睡越快越久獲勝...網激動：想參加

靜置室溫半小時、利用奶油調味 教你煎牛排小撇步...網：很實用

靜置室溫半小時、利用奶油調味 教你煎牛排小撇步...網：很實用

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面