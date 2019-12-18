雲縣議員李建志涉違法傾倒廢污泥　判刑8年入監前喊「政治迫害」

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣議員李建志、翁水上投資經營環保公司，未依規定處理廢棄物汙泥，被判刑8年確定，翁水上2年2月徒刑確定，並發布防逃機制，18日發監執行，上百名支持者陪同到雲林地檢署報到，台中立委候選人林佳新也來聲援，入監前李建志喊「政治迫害」，指控未收到判決書就強行要他入獄。

▲雲林縣議員李建志違反廢棄物清理法，判刑8年確定12月18日發監執行，入監前李建志喊「政治迫害」，指控未收到判決書就強行要他入獄。（圖／記者蔡佩旻攝）



最高法院指出，李建志經營富仕得環保公司，領有乙級一般事業廢棄物處理許可證，雲林縣議會秘書長張耀文、議員翁水上則為該公司股東。民國100年間，李建志明知一般事業廢棄物，應經合法固化處理才能外運出廠，但為節省成本，未經固化處理就把廢棄物汙泥，交由他人外運違法傾倒、掩埋在雲林縣、彰化縣等多處土地。

案經當訴人上訴，最高法院於本月11日駁回，今天下午兩位議員發監執行，翁水上在眾多親友相送下先行報到執行，隨後李建志也在上百名親友團陪同下，向地檢署執行科報到，議會「民意政團」成員王又民、許留賓等議員也到場聲援，為防意外，警方也派出警力戒護。

▲雲林縣議員李建志18日發監執行，上百名支持者陪同到雲林地檢署報到，台中立委候選人林佳新也來聲援。（圖／記者蔡佩旻攝）



李建志18日下午2點左右在雲林縣議會民意政團總召王又民、議員許留賓、翁水上及上百名支持者陪同到雲林地檢署報到，台中市第一選區國民黨立委候選人林佳新也到場，李建志指出，最高法院在這麼短時間判決確定，根本政治迫害、司法不公，甚至他連判決書都沒收到，地檢署執行科檢察官連夜拿著傳票到服務處要他18日執行。

王又民表示，李建志幾十年來對地方很認真、打拚，他承諾，未來李建志服務處的服務案件由民意政團其他議員來承受；雲林縣議會指出，由於李建志是斗六區議員，因被遞奪公權6年，依法由該選區落選頭遞補，北港區選出的翁水上，沒有遞奪公權，職缺不必遞補或補選。

雲林地檢署主任檢察官朱金星說明，刑事訴訟法在今年7月17日修正通過，依刑事訴訟法456條，檢察官於必要時得於裁判法院送交卷宗前執行，此案已由最高法院駁回上訴維持二審判決，所以只需依今年5月間二審的「判決書節本」即可，不必等收到判決書才可執行，一切依法。

▲雲林縣議員李建志18日發監執行，台中立委候選人林佳新也來聲援。（圖／記者蔡佩旻攝）





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