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前雲林鄉代酒駕肇事人間蒸發8小時　出現在7公里外另家醫院

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▲計程車遭銀色自小客車攔腰撞上，雙雙飛入草叢，車身受損嚴重可見當時力道猛烈。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲計程車與銀色自小客車發生碰撞後雙雙飛入草叢，有民眾當時拍下肇事者廖健廷（紫衣）下車畫面傳給家屬。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林虎尾高鐵附近17日下午2點半發生一起車禍，一部計程車遭銀色自小客攔腰撞上，衝進大隆路與松園路旁路樹區，車上兩駕駛均受傷送醫，但警方到醫院時銀色車駕駛已自行離院失聯，警方於晚間10點於另家醫找到廖男，酒測後仍達0.02mg/L酒精值，警方訊後依肇事逃逸、公共危險罪、過失傷人等罪嫌移送法辦。

計程車司機家屬說，車禍發生後第一時間廖先生自行下車，並表明自己是鄉代、姓廖，救護車抵達時與計程車司機同坐一輛救護車送往臺大醫院虎尾分院救治，警方在下午4點半才到醫院找當事人做筆錄，而此時已經找不到銀車駕駛廖男，並告訴計程車司機家屬不知道對方是誰開車，才會質疑警方第一時間為何沒登記雙方當事人資料，是否處理上有瑕疵。

受傷計程車司機妻子王小姐在臉書《虎尾人(讚)出來》PO文，「我老公被撞到，對方喝酒，攔腰撞上我先生，當下說是民意代表，一同坐上救護車後一下車人就跑走，協尋崙背鄉代表廖先生，我老公還在虎尾台大急診，你人還好嗎？我怕被吃案！！因為警察到現在16:30還沒找到對方酒測！！」引發網友熱議，並紛紛協助肉搜，發現崙背鄉本屆鄉代並無姓廖者，繼續追查發現肇事者是前任鄉代表廖健廷，PO上照片呼籲，「別再躲了，像個男人出面處理吧！」 

▲計程車遭銀色自小客車攔腰撞上，雙雙飛入草叢，車身受損嚴重可見當時力道猛烈。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲受傷計程車司機妻子王小姐在臉書《虎尾人(讚)出來》PO文，並問，「你人還好嗎？」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

王小姐說，不否認警方的辛勞與確實有在找當事人，「我想是否警力不足，警方sop需要調整，以及酒駕和肇逃的刑責需修法，才不會造成當下如果對方不先報警送醫，躲避、神隱那麼久，疑似來逃避酒駕的刑責。」

對此虎尾分局長郝心誠澄清並無縱放，表示受理報案後抵達現場，兩傷者已經送醫，承辦員警隨即趕往醫院，肇事廖男卻已不告而別，警方循車號找到他家，家人表示不知他去向，最後在晚間10點多，於7公里外的雲林基督教醫院發現廖男，實施酒測發現他仍有飲酒反應，訊後依肇事逃逸、公共危險罪、過失傷人罪嫌移送法辦。

▲計程車遭銀色自小客車攔腰撞上，雙雙飛入草叢，車身受損嚴重可見當時力道猛烈。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲網友紛紛協助肉搜，發現崙背鄉本屆鄉代並無姓廖者，繼續追查發現肇事者是前任鄉代表廖健廷，PO上照片呼籲，「別再躲了，像個男人出面處理吧！」。（圖／記者蔡佩旻翻攝） 

▲計程車遭銀色自小客車攔腰撞上，雙雙飛入草叢，車身受損嚴重可見當時力道猛烈。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲計程車遭銀色自小客車攔腰撞上，雙雙飛入草叢，車身受損嚴重可見當時力道猛烈。（圖／記者蔡佩旻翻攝）（下同）
▲計程車遭銀色自小客車攔腰撞上，雙雙飛入草叢，車身受損嚴重可見當時力道猛烈。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲計程車遭銀色自小客車攔腰撞上，雙雙飛入草叢，車身受損嚴重可見當時力道猛烈。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲計程車遭銀色自小客車攔腰撞上，雙雙飛入草叢，車身受損嚴重可見當時力道猛烈。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲計程車遭銀色自小客車攔腰撞上，雙雙飛入草叢，車身受損嚴重可見當時力道猛烈。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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