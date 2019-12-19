余天RAP《榕樹下》、李翁月娥變女拳王　搶三重年輕選票撩落去！

▲余天RAP《榕樹下》，大哥氣勢頗有喜感！（圖／翻攝余天 Yu Tian臉書粉專）

記者劉維榛／綜合報導

隨著第10屆立法委員選舉候選人抽籤結果出爐，各候選人比創意拉票，新北市第3選區的余天（民進黨）、李翁月娥（無黨籍）紛紛使出渾身解數，一人用RAP唱青年政策、一人化身女拳王拍片，較勁意外十足。

要拚連任的余天，今（18）日開直播，找來兒女余祥銓、余筱萍、民進黨副秘書長林飛帆，以及三重數十位年輕人熱血站台，成立「天青團－余天青年軍」，還改編自己經典老歌《榕樹下2.0版》，用RAP唱出青年政策。

余天喊出口號，主打三大青年政見，包括利用閒置的公共空間，成立青創基地；定期舉辦就業博覽會，盼引進外商、在地企業，提高就業機會；增建青年住宅，或增加租金補貼等，顯見瞄準年輕選票。

▲李翁月娥狂喊，釋放三重爆發力！（圖／翻攝李翁月娥-把愛傳出去-阿娥媽咪臉書粉專）

而強勁對手李翁月娥則化身女拳王，PO出影片證明，一步一腳印關懷弱勢族群，另主張「鼓勵生育救台灣」，喊出「666幼兒政策！養孩子再也不煩惱」，像是每個出生幼兒發給生育津貼6萬元、每年發給育兒津貼6萬元、一直到6歲。

另外，李翁月娥也相當重視年輕人，政見「青創產業投資在年輕人身上，釋放三重爆發力」，極力爭取提高青年創業貸款、青年社會住宅租金凍漲等。