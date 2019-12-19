綠批吳敦義性別歧視　何庭歡回擊：蔡陣營說我「花瓶」難道不是物化女性嗎？

▲韓辦「踐踏司法」等議題記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨主席吳敦義稱總統蔡英文「衰尾查某」引發歧視女性爭議，韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡19日在記者會痛批，月初蔡英文陣營發言人顏若芳對她烏龍指控，還透過「不具名幕僚」在《中央社》發表物化女性的言論，形容她是「花瓶」，難道不是物化女性嗎？呼籲歧視不應是短線選舉操作工具，也不要因為對象不同就有雙重標準。

何庭歡指出，月初蔡英文連任競辦發言人顏若芳，以同名粉專對她做出烏龍指控，還要求她針對粉專上的言論道歉。她接著批評，蔡總統身為女性，卻放任幕僚以不具名方式，在《中央社》發表物化女性的言論，報導中提到，蔡陣營幕僚批評，「本來以為只是花瓶的何庭歡，竟然也跟著學壞，把自己也變成網軍，在臉書上公然散布不實訊息」，何庭歡直言，蔡陣營不具名幕僚利用國家公器針對對手陣營的發言人，形容她是「花瓶」，難道不是物化女性嗎？

何庭歡指出，蔡英文曾說「身為女總統，她的使命就推動女性賦權，希望大家不要再稱她女總統」，難道這就是妳推動的女性賦權嗎？發言人烏龍指控代表妳嗎？「還是在民進黨眼中，當不同陣營、不同立場的女性，就只有花瓶的『瓶權』？沒有真正的女性平權？」

何庭歡呼籲，消除歧視不應是短線選舉操作工具，「朝野應共同檢討，對於消除歧視一視同仁，我們希望不要因為對象不同就有雙重標準，希望無論執政黨、在野黨都應一起尊重包括女性在內的不同族群，雙邊都有檢討的空間。」

韓辦總發言人王淺秋則表示，歧視是相當主觀的感受，現在卻變成選舉炒作話題，網紅波特王跟總統直播提到「插畫家」、「叉燒包」等撩妹言語，不也都是一種性暗示嗎？為何蔡總統就不會覺覺得被歧視？難道「只要網友喜歡有什麼不可以」，她批評，總統之尊被不同人罵出來，她就有不同反應 ，波特王就欣然接受 ，「但其他人做現場表述，即使意思不是這樣，她也會強烈聯想和反彈，總統標準非常不一致，太奇怪了。」