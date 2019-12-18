被問吳敦義歧視失言　曾銘宗：時間到了...我們就...不回應了...謝謝！





▲中選會進行政黨號次抽籤。（圖／記者徐斌慎攝）

記者蔣婕妤／台北報導

國民黨主席吳敦義失言爭議不斷，去年九合一大選，暗諷總統府祕書長陳菊是「肥滋滋大母豬」，挨轟是歧視女性、出面道歉；這次他又因為批評總統蔡英文「衰尾查某」，再度引發眾怒。國民黨立委曾銘宗18日受訪時被問及吳敦義失言歧視，他尷尬避談快步離場。

韓國瑜全國勞工後援總會17日正式成立，副總統候選人張善政、黨主席吳敦義、前副總統連戰皆出席。吳敦義致詞時痛批，總統蔡英文3年半來做總統做得都不好，治安「夭壽壞」，經濟也不好，造成兩岸對峙，是「衰尾查某」。

吳敦義酸蔡英文「衰尾查某」，挨轟是歧視，不過，國民黨方面拒絕道歉。國民黨18日說明，吳敦義17日痛批蔡英文執政差的台語發言引發爭議，但檢視前後文可知，發言重點在於抨擊蔡英文總統執政三年多來，治安、經濟表現不佳，觀光變慘業、實質薪水停滯不前等施政不力之處，並認為蔡英文若持續執政，仍會將台灣帶往「衰」的方向，期盼外界釐清重點，切莫誤導。

曾銘宗18日代表國民黨至中選會抽政黨票號次，大喊口號「就是要投國民黨！」不過，面對媒體問到吳敦義失言爭議，他似乎有些尷尬，選擇低調急閃，「因為我們時間到了...我們就...不回應了...謝謝！」

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