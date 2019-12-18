吳敦義、張善政、邱毅、謝龍介接力「歧視女性」　網看傻：選到瘋了

▲邱毅。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

歧視大賽？藍營政治人物近期「歧視發言」不斷，除了國民黨總統候選人韓國瑜爭議言論不斷，副手搭檔張善政、國民黨主席吳敦義、國民黨台南市黨部主委謝龍介以及新黨不分去立委候選人謝龍介「接力」歧視女性，讓網友看傻眼直呼「選到瘋了」。

韓國瑜搭檔、國民黨副總統候選人張善政12日表示，「我們不好意思說蔡英文沒有結婚，沒有結婚不是罪過，但是因為沒有生過小孩，她不知道這個心」，遭批是歧視單身女性。蔡英文總統連任辦公室發言人林靜儀狠酸，要幫張善政複習健康教育，「請不要用生理資格論，來認定一個人能不能治理國家，治理國家靠的是腦袋，不是生殖器。」

張善政這一番言論似乎開啟歧視大賽，17日一天就再有三位藍營政治人物失言。邱毅一早在臉書評論，看了「大撩蔡英文，蔡英文喜不自勝」的視頻，實在噁心的想吐。他說，蔡英文都63歲了，或許是幻想被年輕男子「撩」已經很久了，「因此面對波特王那種『妳是我的心頭肉』的下流撩妹術，竟然表現出芳心暗喜、小鹿亂撞的喜悅，我看後真有受不了的難受」。

接著換謝龍介接棒，他替同黨立委候選人柯志恩助選時口出狂言，用台語說女人拉票最有用，要挺柯志恩就要靠女性去拉票，「因為女人拉票可以拉到客廳、拉到房間，你老公拉票拉到門口沒拉到，還反而被拉走，就是俗語說的阿婆吹粿，倒塌（倒貼）。」

謝龍介後由黨主席吳敦義接棒，去年才因為侮辱陳菊是大母豬而出面道歉的吳敦義，17日在韓國瑜全國勞工後援總會致詞時痛批，總統蔡英文3年半來做總統做得都不好，治安「夭壽壞」，經濟也不好，造成兩岸對峙，是「衰尾查某」。

對於藍營政治人物接連歧視發言，網友看傻眼。超過千名網友在臉書粉絲專頁「打馬悍將粉絲團」留言，「選到瘋了」、「KMT各種低級發言，嫌票太多」、「留點口德吧！」「老藍男真的一個比一個沒品」、「超沒水準的」、「為了一個選舉可以讓人口不擇言⋯⋯台灣的人到底怎麼了？」