新竹縣第一選區／林為洲走訪106個村莊拚連任　小英加持！周江杰跨區挑戰

▲新竹縣立委第一選區候選人林為洲。（圖／翻攝自Facebook／立法委員林為洲）

記者游郁香／綜合報導

2020立委選舉新竹縣由1席增加為2席，國民黨第一選區候選人、現任立委林為洲走訪7個鄉鎮、106個村莊尋求連任，他對自己抽中1號相當滿意，「跟2016(年)一樣，太好了，拜票紅彩帶不必改就能用。」顯得信心十足；民進黨則派出前黨團發言人、客家部主任周江杰迎戰，喊出「衝破舊政治」的口號。

新竹縣此次共有14人登記參選，其中第一選區6人、第二選區7人，泰雅族原住民選區有1人登記。尋求連任的國民黨第一選區候選人林為洲，18日上午在個人臉書專頁直播選舉號次抽籤，向支持他的民眾「報喜」自己抽中1號，「 一抽就中，一號！跟2016(年)一樣，太好了，拜票紅彩帶不必改就能用。」

林為洲17日才完成共106場問政說明會，最後1場在新豐鄉福興村，他共走訪了7個鄉鎮、106個村莊，希望能了解各地民情與問題，他在臉書上承諾，「會繼續走訪各鄉鎮，傾聽民眾對新竹的期許」。

▲新竹縣立委第一選區候選人周江杰。（圖／翻攝自Facebook／周江杰 一支旗一直騎）

新竹縣一直以來都是國民黨的鐵票區，往年大選，藍綠基本盤約6.5比3.5；面對現任立委林為洲尋求連任的強大壓力，民進黨第一選區的候選人幾度難產，最終敲定由黨團前發言人、客家部主任周江杰出征。

周江杰曾當選新竹縣第18屆縣議員，任期從2014年到2017年，不過當時他的選區(竹東鎮、五峰鄉)在這次立委選舉的第二選區範圍，因此他此次可說是「跨區」挑戰。39歲的周江杰形象清新，打出「一支旗、一直騎」的口號，以騎單車的方式深入選區，最近他還與來訪的德國執政黨青年部幹部一起走訪新埔鎮，分享自己在新埔霄裡溪志工隊，跟在地居民一起生活、一起對抗汙水的故事。

新竹縣第一選區抽籤結果：1號林為洲、2號劉復嵐、3號余筱菁、4號吳旭智、5號周江杰、6號傅家賢

新竹縣第二選區抽籤結果：1號林碩彥、2號陳冠宇、3號林思銘、4號鄭朝方、5號黃秀龍、6號劉士睿、7號邱靖雅

▲新竹縣立委第一選區候選人林為洲。（圖／翻攝自Facebook／立法委員林為洲）