吳敦義批蔡英文「衰尾查某」　林飛帆嗆道歉：適可而止！

記者蔣婕妤／台北報導

國民黨主席吳敦義失言爭議不斷，去年九合一大選，暗諷總統府祕書長陳菊是「肥滋滋大母豬」，挨轟是歧視女性、出面道歉；這次他又因為批評總統蔡英文「衰尾查某」，再度引發眾怒。對此，民進黨副秘書長林飛帆18日受訪時，怒批吳敦義應該要向總統道歉、適可而止。

韓國瑜全國勞工後援總會17日正式成立，副總統候選人張善政、黨主席吳敦義、前副總統連戰皆出席。吳敦義致詞時痛批，總統蔡英文3年半來做總統做得都不好，治安「夭壽壞」，經濟也不好，造成兩岸對峙，是「衰尾查某」。

對於吳敦義說法，林飛帆18日一早受訪時表示，昨天看到吳敦義講話相當令人遺憾，總統臉書有對此做回應，不希望台灣選舉文化，任何性別甚至性器官變成攻防焦點，性別歧視、性別特徵做攻防，應該要停止。

林飛帆喊話吳敦義，作為台灣最大黨主席，誠摯呼籲他，對這個說法表達歉意，對台灣政治文化遭到惡質扭曲、不健康政治文化誠懇致歉。希望未來台灣是一個性別平權的社會，沒有性別歧視，每一個人都能不被任何生理特徵、任何文化特徵歧視攻擊，希望台灣社會不要是這個樣子，誠懇呼籲吳敦義為這個事情致歉，適可而止。





▲中選會進行政黨號次抽籤。（圖／記者周宸亘攝）