王婉諭批吳敦義：社會悲劇不該淪為選舉攻擊對手的武器

▲王婉諭。（資料照／記者黃克翔攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨主席吳敦義17日在國民黨總統候選人韓國瑜全國勞工後援總會上致詞批評，總統蔡英文執政3年半，治安「夭壽壞」，經濟也不好，造成兩岸對峙，是「衰尾查某」。此話一出，挨批失言，連時代力量代表不分區立委王婉諭也認為「社會悲劇，不該淪為選舉攻擊對手的武器」。



王婉諭表示，看到吳敦義言論非常難過，一起社會悲劇，可能代表一個家庭的破碎，政治是用來處理問題、解決問題，不是淪為口水戰，甚至把社會悲劇拿來當作攻擊對手的武器，令人難過、遺憾，每每重大社會事件發生時，大家都會再次提起社會安全網的重要，「然後呢？就沒有然後了」



王婉諭指出，日前在公視《有話好說》節目上，討論到社會安全網不是這麼容易能改善的，但也知道非得開始才有可能進步，而該怎麼做並不是毫無頭緒，各界專家、在第一線協助非行少年的民團，一講再講地提出各個面向的具體建議，但建議始終是建議，遺憾的，還未能被落實。



王婉諭直言，2020大選將近，社會安全網問題，至今仍未看到各黨候選人提出政見，更令人遺憾的是，最大在野黨的黨主席，在面對社會安全網的時候，沒提出政見，也沒真切地面對問題，竟是透過這樣的評論來處理，自己稱不上專家，但過去這些年來，始終關心社會安全網，時代力量也是這次選戰唯一提出較完整社會安全網政見的政黨。



王婉諭提及，面對小燈泡案、面對發生在我們身上的悲劇，我們選擇站出來，希望能找出犯罪背後的原因、希望司法能夠改革、希望社會安全網能夠更加健全，「希望，不讓我的孩子白白犧牲」，政治不該淪為口水戰，希望大家真切面對這些問題，一起尋找解方，努力讓台灣更好。



王婉諭還說，想提醒那些男性候選人們，加強一下性平教育，不要再讓「衰尾查某」、「沒生過小孩」、「錯把選舉當選美」、「因為女人拉票可以拉到客廳、拉到房間」、「武大郎潘金蓮」等，這些歧視女性的言論在選戰中出現。



王婉諭認為，「因為你們，證明了台灣的性平教育還有一段很長遠的路要走，也證明了時代力量堅持推動性平教育的必要性。請你們硬起來！幹點活！」太多問題需要面對與改善，政治回歸務實面，不要淪落到不歧視女性，就不知道怎麼選舉。

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