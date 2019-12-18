　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳敦義歧視發言引眾怒！去年辱陳菊「大母豬」、今年酸蔡英文「衰尾查某」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲吳敦義 。（圖／記者李毓康攝）

▲吳敦義 。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

國民黨主席吳敦義失言爭議不斷，去年九合一大選，暗諷總統府祕書長陳菊是「肥滋滋大母豬」，挨轟是歧視女性、出面道歉；這次他又因為批評總統蔡英文「衰尾查某」，再度引發眾怒。

去年九合一大選，吳敦義在出席高雄雲林同鄉會為韓國瑜拉票時，提及「那個查某人真夭壽，我不要說是誰，肥滋滋那個，走路起來像大母豬」，暗諷陳菊是「肥滋滋大母豬」。言論一出，吳敦義被外界砲轟不但歧視女性也歧視身材，最後在相隔數日後，出面鞠躬道歉。

不過，吳敦義似乎沒有因此學到教訓。韓國瑜全國勞工後援總會17日正式成立，副總統候選人張善政、黨主席吳敦義、前副總統連戰皆出席。吳敦義致詞時痛批，總統蔡英文3年半來做總統做得都不好，治安「夭壽壞」，經濟也不好，造成兩岸對峙，是「衰尾查某」。

去年才因為歧視發言出面道歉，吳敦義這次再拿性別作文章批評小英，再度引發眾怒。總統蔡英文競選辦公室發言人林靜儀痛批，中國國民黨張開嘴就歧視侮辱女性。

林靜儀表示，中國國民黨去年以歧視字眼對陳菊秘書長身材做侮辱，今年以貶抑字眼辱罵蔡英文總統，加上一年多來中國國民黨總統候選人韓國瑜的各種歧視女性的低俗言論、日前中國國民黨副總統候選人張善政對未婚未生女性的歧視言論，這個黨證明他們完完全全是個「張開嘴就歧視侮辱女性」的一群人，是個應該被人民丟棄到歷史灰燼中的政黨。

ET快訊
被吳敦義批「衰尾查某」　蔡英文親自回應了！
毛加恩度蜜月第一天…開門收到高以翔禮物！新婚夫妻目睹奇蹟
即／2.8地震突上下跳！高雄人「以為是氣爆」驚：蹦好大一聲
韓國瑜大罵陳其邁「政見跳票」　網傻眼：你才是高雄市長耶
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「總統已經是2.0版本」蘇貞昌：蔡英文可迎向新挑戰

陳水扁不信初選民調　蔡英文喊話獨派：團結打拼才有勝選機會

總統初選廝殺3個月...蔡英文、賴清德齊喊團結拚2020大選

守承諾喊話「支持蔡英文」 賴清德展風度8萬網友湧臉書致意

蔡英文：感謝賴清德展現民主風度！也讓團隊努力做到更好

蘇貞昌行政院會當面噹韓國瑜：不要把中華民國稱為「地區」

「呼籲大家支持蔡英文！」賴清德706字感言：該是團結一致的時候了

快訊／賴清德也不弱！輸給蔡英文但贏過韓國瑜、柯文哲

快訊／不只贏賴清德！蔡英文初選民調狂勝韓國瑜、柯文哲

快訊／中華民國「地區」惹議　韓國瑜斥：口誤卻被猛打

謝和弦一早現身中天電視台　「叼雪茄」飆新歌：永遠是台灣人！

謝和弦護莉婭「拿捏不好差點死掉」　皺眉心疼：她很辛苦，應該被看見

靜置室溫半小時、利用奶油調味 教你煎牛排小撇步...網：很實用

超狂「睡覺大賽」！挑戰者出奇招 睡越快越久獲勝...網激動：想參加

孫藝真《愛的迫降》比玄彬更會躲地雷XD　還有空撩他：你是我喜歡的類型

愛貓如廁遭「自動貓砂機」夾住！牠淒慘哀號...飼主1分鐘驚險急救

為冬眠拚了！花栗鼠猛塞3顆大花生 頰囊鼓起像麻糬...貪心萌樣笑翻網

教練傳授！告別蛙式「踢水」卡卡 膝關節自然向下、不要過大旋轉

《延禧攻略》番外篇《金枝玉葉》來囉！　「魏瓔珞」女兒遇見「爾晴」兒子虐戀升級

感冒永遠不會好、開始狂擦保養品 他分析「5大徵兆」表示你已經老了！

圖／一張圖看韓國瑜、陳菊政績　葉匡時：事實勝於假新聞

吳敦義歧視發言引眾怒！去年辱陳菊「大母豬」、今年酸蔡英文「衰尾查某」

吳敦義、張善政、邱毅、謝龍介接力「歧視女性」　網看傻：選到瘋了

蔡英文頻找網紅拍片　藍委痛批：用納稅人的錢拚選舉

蔡英文憤怒！列藍營4男5大歧視言論　「羞辱的不是我！是台灣人智慧」

韓國瑜回防高雄！內部藏隱憂　遭爆已無法挽回要避免被「雙殺」

影／對決洪慈庸！　台中副市長楊瓊瓔宣布「請辭」選立委

影／韓國瑜大罵陳其邁「選前政見不認帳」：高雄人已經看得很清楚

郭台銘幫喬國民黨不分區？　郭辦駁斥邱毅：發言請自重！

經濟藍歸隊！八大工商團體力挺韓國瑜　盼明年兩岸關係正常化

快訊／台中驚傳貨車撞腳踏車！國中女生當場無生命跡象　書包掉地上

崔振赫守承諾「每年來台慶生」　2月9日34歲生日當天會台粉

一世代哈利遭問性向問題！　坦蕩親回「穿著不代表我是同志」：純粹覺得很酷

「阿娘威那麼多！」海邊鰻苗爆發…漁民一夜「賺百萬」：得金牌啦

起底波特王陸方老闆PAPI醬！2016年「影片被全下架」曾遭封殺原因曝光

姜丹尼爾要求「關閉《101》討論區」　網站嗆回：看過人家要求拆光化門嗎？

IG版面總是亂糟糟？照片統一色調是關鍵　營造歐美風、文青感技巧大公開

台灣夫妻曼谷出境…X光機照「95隻印度星龜」直接被捕　最高關10年罰百萬

圖／一張圖看韓國瑜、陳菊政績　葉匡時：事實勝於假新聞

70歲嬤「骨盆痛」到難眠　原因恐出在年輕時「自然產」挨的那一刀

18歲爆乳妹未戴安全帽蛇行亂衝　遭開7罰單嗆「廢物警察我XX娘」

政治熱門新聞

韓國瑜大罵陳其邁選前政見跳票！

邱毅上《央視》談台灣飛彈部署！影片被網挖出

蔡英文憤怒！列藍營4男5大歧視言論

台中副市長楊瓊瓔宣布「請辭」選立委

吳敦義、張善政、邱毅、謝龍介接力「歧視女性」　網看傻：選到瘋了

圖／一張圖看韓國瑜、陳菊政績！

韓粉瘋傳「總統府2號雲」照下場慘了

葉元之撞臉「特勤吳彥祖」？PO合照「暴露顏值差距」

吳敦義歧視發言引眾怒！去年辱陳菊「大母豬」、今年酸蔡英文「衰尾查某」

吳敦義痛批蔡英文「衰尾查某」　

李艷秋點名這4人比東廠更可怕

民進黨嗆吳敦義：領導無方、只會造口業

韓國瑜回防高雄！內部藏隱憂怕被雙殺

上節目被10位年輕人嫌棄　韓國瑜尷尬了

更多熱門

相關新聞

吳敦義、張善政、邱毅、謝龍介接力「歧視女性」　網看傻：選到瘋了

吳敦義、張善政、邱毅、謝龍介接力「歧視女性」　網看傻：選到瘋了

歧視大賽？藍營政治人物近期「歧視發言」不斷，除了國民黨總統候選人韓國瑜爭議言論不斷，副手搭檔張善政、國民黨主席吳敦義、國民黨台南市黨部主委謝龍介以及新黨不分去立委候選人謝龍介「接力」歧視女性，讓網友看傻眼直呼「選到瘋了」。

蔡英文憤怒！列藍營4男5大歧視言論

蔡英文憤怒！列藍營4男5大歧視言論

「網路溫度計」新秀參選人排名16

「網路溫度計」新秀參選人排名16

台中副市長楊瓊瓔宣布「請辭」選立委

台中副市長楊瓊瓔宣布「請辭」選立委

韓國瑜大罵陳其邁選前政見跳票！

韓國瑜大罵陳其邁選前政見跳票！

關鍵字：

2020大選2020大選蔡英文賴清德蔡英文高嘉瑜蔡賴配2020大選韓國瑜張善政吳敦義邱毅歧視謝龍介

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦小三「無P原裝真面目」被挖出！

毛加恩蜜月第一天…開門收到高以翔禮物！

男嬰出生秒摔下手術台　頭著地死亡

年輕人月領8萬的人多嗎？網：畢業8萬很難？

小三勒斃正宮「淋油炸屍」做成燒臘

飄腐爛味！她流「黑稠鼻涕」還牽絲…醫：長菇菇了

他送深海能量石！女兒3個月狂「流鼻血」險亡

韓國瑜大罵陳其邁選前政見跳票！

兒熬夜打電玩　爸砸爛3台Switch

張安樂現身作證！求蔡英文放兒生路

快點討抱抱！研究證實：抱一下藏「6害羞優點」

失蹤24hrs能報警　台人錯誤觀念

新人瘋狂離職！網一看待遇秒懂

汐止遊覽車轉彎輾壓過馬路少女

重機男遭撞死　前妻秒提離婚無效求償

更多

最夯影音

更多
謝和弦一早現身中天電視台　「叼雪茄」飆新歌：永遠是台灣人！

謝和弦一早現身中天電視台　「叼雪茄」飆新歌：永遠是台灣人！
謝和弦護莉婭「拿捏不好差點死掉」　皺眉心疼：她很辛苦，應該被看見

謝和弦護莉婭「拿捏不好差點死掉」　皺眉心疼：她很辛苦，應該被看見

靜置室溫半小時、利用奶油調味 教你煎牛排小撇步...網：很實用

靜置室溫半小時、利用奶油調味 教你煎牛排小撇步...網：很實用

超狂「睡覺大賽」！挑戰者出奇招 睡越快越久獲勝...網激動：想參加

超狂「睡覺大賽」！挑戰者出奇招 睡越快越久獲勝...網激動：想參加

孫藝真《愛的迫降》比玄彬更會躲地雷XD　還有空撩他：你是我喜歡的類型

孫藝真《愛的迫降》比玄彬更會躲地雷XD　還有空撩他：你是我喜歡的類型

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面