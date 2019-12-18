吳敦義歧視發言引眾怒！去年辱陳菊「大母豬」、今年酸蔡英文「衰尾查某」





▲吳敦義 。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

國民黨主席吳敦義失言爭議不斷，去年九合一大選，暗諷總統府祕書長陳菊是「肥滋滋大母豬」，挨轟是歧視女性、出面道歉；這次他又因為批評總統蔡英文「衰尾查某」，再度引發眾怒。

去年九合一大選，吳敦義在出席高雄雲林同鄉會為韓國瑜拉票時，提及「那個查某人真夭壽，我不要說是誰，肥滋滋那個，走路起來像大母豬」，暗諷陳菊是「肥滋滋大母豬」。言論一出，吳敦義被外界砲轟不但歧視女性也歧視身材，最後在相隔數日後，出面鞠躬道歉。

不過，吳敦義似乎沒有因此學到教訓。韓國瑜全國勞工後援總會17日正式成立，副總統候選人張善政、黨主席吳敦義、前副總統連戰皆出席。吳敦義致詞時痛批，總統蔡英文3年半來做總統做得都不好，治安「夭壽壞」，經濟也不好，造成兩岸對峙，是「衰尾查某」。

去年才因為歧視發言出面道歉，吳敦義這次再拿性別作文章批評小英，再度引發眾怒。總統蔡英文競選辦公室發言人林靜儀痛批，中國國民黨張開嘴就歧視侮辱女性。

林靜儀表示，中國國民黨去年以歧視字眼對陳菊秘書長身材做侮辱，今年以貶抑字眼辱罵蔡英文總統，加上一年多來中國國民黨總統候選人韓國瑜的各種歧視女性的低俗言論、日前中國國民黨副總統候選人張善政對未婚未生女性的歧視言論，這個黨證明他們完完全全是個「張開嘴就歧視侮辱女性」的一群人，是個應該被人民丟棄到歷史灰燼中的政黨。