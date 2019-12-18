桃園第二選區／選壇老將對峙新人　皆具「五同」特質選民難抉擇

▲桃園市第二選區立委選舉，參選人由出號次。（圖／記者沈繼昌攝影）

記者楊淑媛／桃園報導

2020立委大選，桃園市第二選區立委選舉，藍綠兩黨提名的候選人吳志揚與黃世杰，18日分別抽中5號和1號，台灣維新黨候選人吳文凱抽中2號，3號是中華統一促進黨候選人陳志豪，4號是台澎黨的張馨云等5人參選，力爭1席立委。因選情緊繃，該區選戰仍呈藍綠對峙局面，吳志揚和黃世杰皆具「五同」特質，讓選民迄今難抉擇！

▲▼選壇老將吳志揚對峙新人黃世杰，皆具「五同」優秀特質，讓選民難抉擇！（圖／記者沈繼昌攝影）

桃園市第二選區（楊梅、大園、新屋、觀音）立委選舉，受限於選民結構影響，長期呈現「綠大於藍」、被喻為「綠到會出汁」的選區，藍營候選人要在此選區贏取勝選，恐非易事！惟2012年拜馬英九母雞效應之賜，藍營推出的候選人廖正井於該選區拿下立委，為國民黨創下桃園全區6席全壘打的輝煌戰績， 2016選局翻轉由民進黨的立委陳賴素美為綠營扳回一程！

▲吳志揚選號5號，喊出和名字音同的「五隻羊、五告讚」，保證當選後會帶給大家「五告讚」的問政品質與好日子。（圖／記者沈繼昌攝影）

出身政治世家的吳志揚，台大法律系畢業、哈佛法學碩士、曾任執業律師、立委、縣長，學經歷完整。2014年與民進黨鄭文燦爭取第一屆桃園市長失利後，於2016年獲選國民黨不分區立委。2018年桃園市長選舉，因未代表國民黨再戰鄭文燦，引發藍營內部不滿，經黨中央決定由吳轉戰被國民黨視為最艱困的第二選區。

然近年來，在民進黨市長鄭文燦大力挹注第二選區各方建設、行政資源下，使2020大選第二選區的立委選情，更加不利於藍營。因此，吳志揚投入艱困選區，連月來，勤跑地方大小活動、就連清晨一早的自強活動也可見到他的身影親自送車，身段放得相當柔軟，讓許多國民黨人士感受到「吳志揚變了！變得更接地氣、更親和！」，紛紛歸隊加入輔選，後勢逐漸高漲。

年紀輕、形象清新，擁有台大法律系學士、法研所碩士，和美國紐約哥倫比亞大學法學碩士高學歷的黃世杰，也是執業律師，參政經歷雖然不及吳志揚豐富，但曾獲鄭文燦重用聘為市府參議、市政顧問，雖然首次投入大選，但背後卻擁有龐大的選戰家族勢力及宗親系統支持，父親黃金德現任桃園農田水利會總幹事，民進黨的桃園農田水利會會長黃金春，也積極動員水利系統全力輔選，使藍綠陣營呈五五波局面。

因此，桃園第二選區立委選舉，藍營選壇老將吳志揚對戰綠營新人黃世杰，兩人具有：同樣都是台大法律系畢業；同樣是執業律師；同樣曾留學海外取得優秀高學歷；同樣是出身政二代；同樣是藍綠陣營的年輕世代的五同特質，讓該選區選民迄今仍難抉擇。

桃園市第1選區（蘆竹、龜山、桃園大檜溪等13里）

1號 陳根德（中國國民黨）

2號 鄭運鵬（民主進步黨；現任立委）

3號 楊淂鉉（無黨籍）

4號 陳泓維（台灣民眾黨）

5號 沈育和（一邊一國行動黨）

桃園市第2選區（大園、觀音、新屋、楊梅）

1號 黃世杰（民主進步黨）

2號 吳文凱（台灣維新黨）

3號 陳志豪（中華統一促進黨）

4號 張馨云（台澎黨）

5號 吳志揚（中國國民黨）

桃園市第3選區（中壢）

1號 胡文中（中華文化復興在理黨）

2號 魯明哲（中國國民黨）

3號 李奇峰（宗教聯盟）

4號 彭俊豪（民主進步黨）

5號 林佳瑋（時代力量）

6號 李文雄（無黨籍）

桃園市第4選區（桃園）

1號 林國政（國會政黨聯盟）

2號 李中（勞動黨）

3號 吳清江（合一行動聯盟）

4號 萬美玲（中國國民黨）

5號 鄭寶清（民主進步黨；現任立委）

桃園市第5選區（平鎮、龍潭）

1號 呂玉玲（中國國民黨；現任立委）

2號 劉芳萍 （勞動黨）

3號 張誠（國會政黨聯盟）

4號 易乃文（無黨籍）

5號 蔣絜安（民主進步黨）

桃園市第6選區（八德、大溪、復興、中壢興仁等12里）

1號 陳學聖（中國國民黨；現任桃園第3選區立委）

2號 趙正宇（無黨籍；現任立委）

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