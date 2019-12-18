政見會／韓國瑜戴國旗帽比讚喊「開心」　蔡英文灰色西裝展自信

▲2020總統政見發表會，國民黨韓國瑜到場。（圖／記者林敬旻攝，下同）

（18:21首次上稿、18:40新增抽籤順序）

記者楊亞璇／台北報導

2020總統大選首場電視政見發表會18日晚間7時登場，總統蔡英文、國民黨總統候選人韓國瑜、親民黨總統候選人宋楚瑜三人首度在鏡頭前交鋒，發表2020總統參選政見。《ETtoday新聞雲》全程轉播。

宋楚瑜在晚間5點50分到場，以粉紅西裝搭配橘色領帶，被問到心情如何？會緊張嗎？走到一半的宋楚瑜突回頭，語氣堅定表示，「老將出馬」。

韓國瑜是在傍晚約5點55分到場，他身穿白襯衫、黑西裝，西裝上別上小國旗別針，頭上戴上新款淺藍色國旗帽，展現愛國心。

被問到心情怎樣？韓國瑜雙手比讚，簡單回答「開心」兩字，看氣來相當雀躍。會不會被擔心被擦護唇膏？韓國瑜笑說，誰問這個問題？隨後哈哈大笑入場。

最後抵達政見會現場的是總統蔡英文，她穿著灰色西裝內搭深色T恤，服裝風格一如往常地走低調路線。面對媒體提問，蔡英文僅停下來笑一笑，接著揮手入內，神情一派輕鬆。

根據中選會的規劃，政見發表過程有三輪發表政見時間，每一輪10分鐘，順序在6時30分進行抽籤決定。抽籤結果為，韓國瑜第一順位，接著是宋楚瑜，蔡英文壓軸。