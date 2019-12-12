民調只輸蔣萬安9％！吳怡農捷運站拜票「正妹搶合照」人氣超夯

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨立委候選人吳怡農12日一早在總統府資政、鄭南榕遺孀葉菊蘭力挺下，於捷運中山國中站路口拜票，吸引大批路過民眾搶著拍照和要簽名。根據《台灣指標民調》最新調查，吳怡農和對手蔣萬安民調只差9個百分點。吳怡農對此表示，接下來的三十天，自己一定會再接再厲。

吳怡農一早就和葉菊蘭到捷運站路口向上班的選民拜票，網路聲量超高、民調急起直追蔣萬安，吳怡農的人氣來到現實世界一樣超夯。看到吳怡農現身，附近居民和上班民眾紛紛拿起手機拍照，還有不少害羞的正妹排隊搶合照，吳怡農則是來者不拒，親民和選民互動。

特別站出來力挺吳怡農，葉菊蘭表示，看到他站出來非常欣慰，台灣的民主自由很不容易，如今面對來自中國大陸的巨大威脅，看到香港，台灣很憂慮，「中國已經走到大門口了！」她向選民喊話，「呼籲所有在威權時代，身受其苦的老一輩的人，還有恐懼失去自由民主的人站出來支持吳怡農，他提出來的非常多的政策，值得我們支持。」

得到葉菊蘭力挺，吳怡農說自己很感激，「她是我非常尊重敬仰的前輩，昨天是美麗島事件四十周年，今天有菊姐、前天有花媽，四十年來推動台灣民主發展的前輩站在一起努力，意義非常重要，四十年前面對威權挑戰，今天面對鞏固民主、對抗中國大陸新的挑戰，請給我們機會，代表大家進入國會，做好這個世代的工作。」

針對發起「下架吳斯懷」活動，吳怡農說，這是一個不分黨派、不分年齡、不分地區都認同的事，因為吳斯懷無論是在國家認同上，或是對解放軍的友善，都顯示他不是一個適合當立委的人，就連國民黨黨內都對這樣的安排有很高的疑慮，再次呼籲國民黨調整名單，雖然這樣對民進黨不是好的事，但卻是對國家是對的事。

至於民調只輸蔣萬安九個百分點，吳怡農表示，如果真的是這樣，代表過去做的事是對的，很感謝很多前輩和朋友的幫忙和加油，一個人不可能有這樣的成績，未來三十天也會繼續再接再厲。

▲吳怡農拜票。（圖／記者蔣婕妤攝）