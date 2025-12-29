20歲辣妹下藥迷劫男網友　被捕「清晰照」反爆紅

#Caba “PAGAME UN MILLÓN Y MEDIO DE PESOS Y TE DEVUELVO TODO LO QUE TE ROBÉ”: LIDIA, LA VIUDA NEGRA HOT Y FALSA AMANTE QUE DROGABA Y EXTORSIONABA A SUS VÍCTIMAS



記者張靖榕／綜合報導

阿根廷20歲女子洛博（Lidia Esther Lobo）因涉嫌以約會為名下藥行搶遭警方逮捕，未料警方公布其拘留照尋求其他受害者指認，卻意外讓她在網路上爆紅，引發熱議。

辣妹被捕網歪樓



英國《每日星報》報導，警方指出，洛博透過社群軟體接近男性目標，前往對方住處約會後，趁機在飲料中下藥，使對方失去意識，再洗劫屋內貴重財物。警方研判，她可能已用相同手法犯下多起案件。

▼阿根廷辣妹罪犯洛博被捕。（圖／翻攝X）

由於擔心仍有未報案的被害人，警方公布洛博被拘留時在警局拍攝的照片，希望引出更多線索。儘管照片中她的眼睛被部分遮擋，但緊身長褲勾勒出的身形仍十分醒目，特別是背影角度引發大量關注，照片迅速在網路流傳，瀏覽次數突破500萬次，之後更流出她被捕的畫面，以及未經過部分遮擋的正面照。

目前洛博被羈押於布宜諾斯艾利斯，等待司法程序進行。她對檢方提出的加重搶劫罪指控全盤否認。