解放軍大清洗將領　我軍高層：我每天是好好睡覺！不知他們可不可

▲中央軍委舉行晉升上將軍銜儀式，習近平頒發命令狀並向晉銜的軍官表示祝賀 。（圖／翻攝央視）



記者陶本和／台北報導

中共解放軍近年一直在執行「大清洗」，已有眾多高階將領落馬，中國全國人大常委會前天（27日）又有最新公告，數名共軍高階將領被罷免全國人大代表資格。對此，我國一位國防部高階官員受訪表示，任何一個國家不可以這樣，「士氣會很低落吧，我猜想吧」，想想看坐上這個位子的人，心理是什麼心理狀態；他開玩笑地說，「我是每天可以好好睡覺，我不知道他們可不可以」。

根據中國全國人大常委會最新的公告，又有數名共軍高階將領被罷免全國人大代表資格，其中中央軍委政法委書記王仁華上將、武警部隊政委張紅兵上將、中央軍委訓練管理部部長王鵬中將，都是首度被證實涉嫌嚴重違紀違法落馬。

對此，一位國防部高階官員受訪時表示，首先長期以來我們看解放軍，他們的操演其實並沒有減緩，另外他們的武器也在持續往前推，至少數量上是提高，所以我們也並沒有懈怠。

不過，這位官員說，這是我們看到的行為面，看到的只是他們的演習，也不是真正作戰，真正作戰起來的話，真正來講最關鍵是「Chief Commander」（總指揮官），要信任所有的將軍，以及他們所帶領的部隊，這是第一個。

官員表示，第二個是Soldiers（官兵）你要信任Commander（指揮官），但其實在任何一個機關裡面也是一樣，在一個單位裡面，同仁彼此之間要信任，事情才做得好，更何況戰爭是生死之事。

該位官員說，所以無論哪個國家，如果說整個Military Leadership（軍事領導階層）這樣子一直換，針對台灣主要的戰區（東部戰區）也一直換，然後最近開始要去插一個空軍的，「我不知道，我覺得任何一個國家，不可以這樣，士氣會很低落吧，我猜想吧」。

「我並沒有輕視敵人的意思」。該位高層官員表示，我們天天在看解放軍做什麼，有帶來哪些威脅，這個還是非常讓我們需要警惕的。

該位官員表示，自己很難想像，這樣一個解放軍，他上面的Leadership（領導層）這麼不穩，「你去想想看，坐上這個位子，人的心理是什麼心理狀態」。

這位官員開玩笑地說，「我是每天可以好好睡覺，我不知道他們可不可以，你去想前面的人，一下就換掉」。