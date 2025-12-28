全台氣溫暴跌　下波恐「強烈冷氣團」接力！連凍3天探11℃

記者許力方／台北報導

冷氣團再接力，中央氣象署表示，未來一周天氣北東部先轉涼、後濕冷，尤其元旦夜後「又會有冬天的感覺了！」冷氣團報到，各地氣溫將明顯下降，北部下探11度，局部可能低於10度，提醒民眾「冬衣又有出場的機會了」；中南部則大致天氣穩定。下

▲預估下波變冷恐達強烈大陸冷氣團等級。（圖／翻攝台灣颱風論壇／歐洲模式預報）



氣象署預報，明天（29日）水氣仍多，基隆北海岸及東北部下雨時間較長，並有局部大雨發生機率，而桃園以北、花蓮地區及竹、苗山區也有局部短暫雨，台東地區及恆春半島零星短暫雨，其他地區則為多雲；氣溫方面，北部及東北部氣溫持續回升，各地早晚天氣仍較涼，苗栗以南日夜溫差大，預測各地低溫14至18度，高溫在北部及東北部約21至23度，其他地區24至27度。

跨年週的天氣重點部分，氣象署指出，明天先回溫，30日（下周二）到1月1日元旦（周四）東北季風漸增強，到了1月2日、3日（周五、六）冷氣團影響，全台注意保暖，預估將冷3天，西半部及東北部低溫11至15度，花東約15至17度，澎湖15至16度，金門約11度，馬祖9至10度。

氣象愛好粉絲團「台灣颱風論壇」則根據歐洲模式溫度分布天氣圖預估，未來天氣逐日回溫，31日再降溫。隨著北方冷高壓減弱東移，冷空氣逐漸減少，各地氣溫逐日回升，下一波冷空氣預計跨年夜抵達，雖然較早期的預報中一度出現相當極端的低溫訊號，相關數值經歷多次修正，目前預估1月2日至4日有機會達到強烈冷氣團等級。

▼元旦夜後全台降溫明顯。（圖／中央氣象署）