公車站淪砲房！台中年輕男張腿「短髮女埋頭晃動」　路人驚呆

▲台中一對情侶昨晚在科博館公車站內做出詭異動作，疑似進行性行為。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

台中市台灣大道二段、科博館公車站牌候車亭裡出現離譜畫面，一對男女不是等車，男生站著、雙腿打開，年輕短髮女子坐在長凳上，疑似對著男子私密處「吞吐」。有資深員警看過後，認為此舉可能觸犯公然猥褻。

目擊徐姓民眾指出，昨（28）日23時左右，開車經過西區科博館公車站前，發現一對男女竟然直接在站內發生性行為，當下天氣頗冷，眾人起初以為看錯，仔細一看，發現男子私密處對著女生臉部，還用手擺弄著，女子也把頭埋在私密處。

眾人仔細查看，確定就是當街做出性行為，嚇得喊「什麼東西...好像真的是在...」，還有人玩笑大喊「好吃嗎？」年輕男尷尬地轉頭查看，發現被人發現，趕緊跟女子示意，短髮女才停下動作抬頭，年輕男還拿起預備好的衛生紙擦拭。

民眾說，當下雖然已經頗晚，但是車流、人流都還很多，且對面就是熱鬧的百貨商圈，當街做此行為實在太離譜，2人還做到忘我，如無人之境。

有資深員警看過畫面後分析，該畫面引人遐想，不過沒有明確真實行為，但若警方調閱監視器追查發現事證明確，2人行為可能觸犯刑法公然猥褻、社會秩序維護法之妨害善良風俗等情形。