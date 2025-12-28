　
政治

憲訴法違憲　96團體、千位學者律師力挺：避免立法者濫用多數暴力

▲司法院外觀,憲法法庭,大法官小型會議室▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲經濟民主連合發布共同聲明，聲援憲法法庭及相關判決。（圖／翻攝自經濟民主連合臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

國民黨、民眾黨不滿憲法法庭在僅5位大法官的決議下，宣告《憲訴法》修正案部分違憲，除了到北檢告發大法官瀆職外，還在立法院提案114年憲判字第1號判決無效。對此，經濟民主連合發布共同聲明，聲援憲法法庭及相關判決，聲明至今已獲得96個公民團體、超過千名學界、法界人士連署支持。

▲▼拒絕多數暴力！憲訴法宣告違憲　96團體、千名法界學者力挺。（圖／翻攝自經濟民主連合臉書）

▲經濟民主連合號召社會力挺憲法法庭，獲得96團體、千名法界學者支持。（圖／翻攝自經濟民主連合臉書）

針對藍白在立法院提案114年憲判字第1號判決無效等舉動，經濟民主連合發起「民主不能再倒退，憲法判決要遵守，公民社會、學界與法界力挺114年憲判字第1號判決的共同聲明」，截至28日已獲得96個公民團體、690位學者、603位律師及9474位公民參與連署。

「114年憲判字第1號判決」解決憲政泥淖　憲法法庭並非「未合法組成」

共同聲明指出，憲法法庭因立法院2024年12月20日的修法癱瘓328天，直至114年憲判字第1號判決才恢復運作。這項判決被視為解決憲政泥淖的重要一步，不僅重新啟動憲法法庭，也為台灣憲政民主的未來提供了新的可能性。

過去一年，行政權和立法權的衝突愈加激烈，涉及權力分立的法案爭議不斷，大法官原本應扮演中立仲裁角色，卻因憲訴法修正導致制度癱瘓，無法履行職責。如此一來，司法權失去平衡行政與立法的能力，連未成年性犯罪被害人訴訟權等攸關人民基本權的案件，也因憲法法庭停擺無法審理，憲法保障精神遭受嚴重影響。

此次大法官判決不僅恢復憲法法庭功能，更適用「程序重大且明顯瑕疵」的違憲標準，明確指出立法院若違反公開透明及實質討論原則，法案將構成違憲無效。此判決不僅促使立法程序回歸民主精神，也透過權力分立原則劃清司法權與立法權界線，避免憲法法庭再度陷入癱瘓。

針對三位大法官透過期刊投書批評判決，聲明尊重其法律見解，但強調憲法法庭並非「未合法組成」。三位大法官長期缺席評議，並在職務外公開表態，影響社會信任，應視為自行迴避。五位大法官依法組成審判庭，符合法定程序。聲明呼籲各界正視分裂法庭與社會分歧，理性溝通，守護台灣憲政民主的核心價值。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

憲法法庭

