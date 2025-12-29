　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

稱見習近平有「重大戰略意義」　鄭麗文明上半年先訪北京再訪美

▲▼國民黨黨慶，鄭麗文。（圖／記者周宸亘攝）

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席鄭麗文日前受訪拋出希望促成國共兩黨領導人「鄭習會」構想，引發政壇議論。鄭麗文今（29日）上午接受廣播節目「千秋萬事」專訪時再稱，預計明年上半年出訪中國大陸、美國，「以北京為優先，再去美國是比較合理的安排」，因為全世界都高度關注，兩岸是否能如同10年前馬政府執政時期的「九二共識」，依舊是以兩岸對話、破冰的政治基礎，「我見了習主席之後，有很重大的戰略意義跟訊息」。

「鄭習會」何時登場，國民黨秘書長李乾龍昨日出席金門黨慶時脫口，「鄭習會」最快明年3月成行。鄭麗文於專訪時狐疑地說，「那不是郭正亮建議的嗎？」解釋還不確定是否為3月；不過她也坦言，自己剛上任後就想過要何時出訪，大原則就是上半年，因為下半年就要選舉，國民黨人力有限，自己作為黨主席要全力輔選，因此訪問的行程會落在上半年。

鄭麗文說，自己會以先去北京為優先，因為美國、全世界高度關注，是否兩岸能如同10年前，馬英九八年執政跟九二共識還能否為兩岸對話、破冰的政治基礎，「我見了習主席之後，有很重大的戰略意義跟訊息」。

至於訪美行，鄭麗文笑說，美方釋出的邀請，就是我最好每個月都去一次，但不可能啦！因為美國太遠了，時間很有限，希望去一次就把該走的地方跑完，東岸、西岸、南邊都走一下，像是紐約很多大學、智庫都邀請自己到訪，因此訪美至少要兩個禮拜，AIT也跟密切跟駐美代表秦日新有很密切的聯繫。

不過鄭麗文也諷刺賴清德總統，上任後都還沒有過境過紐約，520馬上又要到了，自己實在是比賴還緊張，「我希望你比我先去北京，但你不要搞到我鄭麗文還比你先去紐約喔！」她強調，未來將優先去北京訪問，再到美國是比較合理的安排，希望上半年可以完成，且過程一定公開，不可能密室，外界不需要擔心。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 3725 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
金豬、巨蟒20種巨獸齊飛！　蔡依林大巨蛋嗨開「萬獸派對」太狂
屏東連傳「40多聲槍響」！
《還珠》晴兒同框19歲兒　「肉感弟變185cm北大校草」帥照
「寒流機率偏高」全台強冷確認　一張圖看跨年後跌到10℃
中共飛彈距台灣本島史上最近　國軍坦言：沒辦法知道精確落點在哪

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

中共飛彈距台灣本島史上最近　國軍坦言：沒辦法知道精確落點在哪

國軍揪中共對台發布46則爭訊　空拍101、顧立雄休假皆認知作戰

共軍實彈逼線！27枚火箭彈射向台海　落點「史上最接近台灣」

針對圍台軍演！金門「4戰車+4甲車」開上街頭...居民心驚驚

共軍控被班超艦「火控雷達」鎖定　海軍：這是我方防禦性的示警

國防部曝：中共向2區發射27枚火箭　偵獲71架次共機、影響941架次航班

市長初選白熱化！林岱樺拋「AI好生活」　喊讓高雄變智慧城市

中共圍台軍演　王浩宇嗆：若開戰第一波戰機艦幾分鐘內會消失

LIVE／中共射實彈「落在我24海浬週邊」　國防部說明應處作為

邱議瑩憂藍營電話灌票暗助　林岱樺：證明我超越黨派、族群

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

共軍進領空海如何應處？　國防部：恐擦槍走火、已定交戰規則

解放軍突圍台軍演！　總統府「對國際秩序的公然挑戰」

海馬士火箭交付超前！　解放軍「正義使命」演習點名喊打：發現目標

解放軍福建海警艦艇喊話影片曝光　「依法管控台島」

中共飛彈距台灣本島史上最近　國軍坦言：沒辦法知道精確落點在哪

國軍揪中共對台發布46則爭訊　空拍101、顧立雄休假皆認知作戰

共軍實彈逼線！27枚火箭彈射向台海　落點「史上最接近台灣」

針對圍台軍演！金門「4戰車+4甲車」開上街頭...居民心驚驚

共軍控被班超艦「火控雷達」鎖定　海軍：這是我方防禦性的示警

國防部曝：中共向2區發射27枚火箭　偵獲71架次共機、影響941架次航班

市長初選白熱化！林岱樺拋「AI好生活」　喊讓高雄變智慧城市

中共圍台軍演　王浩宇嗆：若開戰第一波戰機艦幾分鐘內會消失

LIVE／中共射實彈「落在我24海浬週邊」　國防部說明應處作為

邱議瑩憂藍營電話灌票暗助　林岱樺：證明我超越黨派、族群

陳庭妮公開素顏照沒在怕！　傳授熬夜急救「霜膜法」超管用

北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面曝

最速馬年賀卡60秒、5步驟完整教學　9種風格任選就靠Gemini

高雄港預計明年下半年提供LNG加注　甲醇部分中油沒意願待民間投資

屏東警「連開40多槍」逮捕槍砲男！車身滿是彈孔　現場畫面曝

中國聯賽熱身賽台將同場！林益全敲首安　黃勇傳猛打秀3打點

國泰金投資長程淑芬轉資深顧問　後天生效

關稅神話崩解　川普政權與庶民經濟的全面失速

駿馬鍊墜超帥還可當胸針　林曉同珠寶獻新年祝福

陸24歲男偶像高鐵站暴走！抓粉絲頭摔手機畫面瘋傳　公司怒揭身分

【她真的選對人了】地震瞬間他第一時間護住她 還冷靜檢查四周❤

政治熱門新聞

快訊／共軍朝台灣北部外海實彈射擊　國防部：落彈散布我24浬線週邊

中共實彈逼線！27枚火箭彈落點史上最接近台灣

快訊／中共對台實彈射擊　國防部1730開記者會說明

國防部曝：中共向2區發射27枚火箭　偵獲71架次共機、影響941架次航班

LIVE／中共射實彈「落在我24海浬週邊」　國防部說明應處作為

曹興誠認與中國女子交往　2015非台灣公民「有無婚外情」干謝寒冰何事

中共「蟒蛇戰術」圍台軍演　邱毅：內行人一看就知

曹西平盼遺產留給乾兒子恐難如願　她籲廢除「兄弟姊妹」特留分

陸軍演「美軍機現蹤台海」　國防部證實

黑夜海上對峙！中國海警逼近東部海域

中共圍台軍演　王浩宇嗆：若開戰第一波戰機艦幾分鐘內會消失

江啟臣惡霸主任！　「公務車濫用」深夜清晨待命

中共飛彈距台灣本島史上最近　國軍坦言：沒辦法知道精確落點在哪

共軍無人機「俯瞰台北101」　被抓包偷監視器畫面

更多熱門

相關新聞

維護憲政！總統賴清德：願去立院國政報告　但一問一答已違憲

維護憲政！總統賴清德：願去立院國政報告　但一問一答已違憲

立法院藍白陣營第4度封殺新臺幣1.25兆元國防特別條例，並要求總統赴立法院報告並接受備詢。總統賴清德今天表示，若有憲政必要，他願依憲法與大法官解釋所規定的程序進行國政報告，但無法接受一問一答形式，因為這已違反憲法法庭既有釋憲見解，若為此創下先例，未來歷任總統恐怕都將被迫比照辦理，導致憲政體制混亂，並非國家之福。

金門93歲國民黨老黨員插鼻胃管參加黨慶

金門93歲國民黨老黨員插鼻胃管參加黨慶

賴清德209廠雲豹甲車前專訪　場景語言提醒在野黨國防預算重要性

賴清德209廠雲豹甲車前專訪　場景語言提醒在野黨國防預算重要性

賴清德：在野沒理由擋國防預算　如何相信「鄭習會」沒前提條件？

賴清德：在野沒理由擋國防預算　如何相信「鄭習會」沒前提條件？

賴清德轟藍白聯盟：讚普丁非獨裁、擁抱習近平　卻彈劾民選總統

賴清德轟藍白聯盟：讚普丁非獨裁、擁抱習近平　卻彈劾民選總統

關鍵字：

國民黨鄭麗文習近平鄭習會賴清德

讀者迴響

熱門新聞

曹西平已立遺囑「名下財產積蓄全留給他」

曹西平深夜驚傳家中離世！享壽 66 歲

快訊／曹西平乾兒子首發聲！懇求曹家血親

快訊／震撼彈！林俊傑終於認愛「絕美網紅」　一家四口甜照曝光

曹西平家中猝逝　醫示警「7前兆」：很多人無症狀

曹西平乾兒子是誰？

曹西平猝遺體冰存殯儀館　家屬不認領恐成「有名無主屍」

林俊傑嫩女友背80萬名牌包！　「超狂身家」被起底：房產超多

即／台19線「2騎士慘死」疑輾斃！　肇逃者追緝中

曹西平乾兒子能辦後事了！

光電很慘！　業者嘆「至少倒一半」

從盾牌到重錘！陸軍演海報砸向基隆和高雄港 國軍刺針飛彈兵被壓

乾兒下班喊「我回來了」！開房門驚見曹西平倒地

衣服全被扒光！25歲人質淚揭「性侵地獄」

曹西平生前悲嘆「沒有家人」

更多

最夯影音

更多
中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面