稱見習近平有「重大戰略意義」　鄭麗文明上半年先訪北京再訪美

國民黨主席鄭麗文日前受訪拋出希望促成國共兩黨領導人「鄭習會」構想，引發政壇議論。鄭麗文今（29日）上午接受廣播節目「千秋萬事」專訪時再稱，預計明年上半年出訪中國大陸、美國，「以北京為優先，再去美國是比較合理的安排」，因為全世界都高度關注，兩岸是否能如同10年前馬政府執政時期的「九二共識」，依舊是以兩岸對話、破冰的政治基礎，「我見了習主席之後，有很重大的戰略意義跟訊息」。

「鄭習會」何時登場，國民黨秘書長李乾龍昨日出席金門黨慶時脫口，「鄭習會」最快明年3月成行。鄭麗文於專訪時狐疑地說，「那不是郭正亮建議的嗎？」解釋還不確定是否為3月；不過她也坦言，自己剛上任後就想過要何時出訪，大原則就是上半年，因為下半年就要選舉，國民黨人力有限，自己作為黨主席要全力輔選，因此訪問的行程會落在上半年。

鄭麗文說，自己會以先去北京為優先，因為美國、全世界高度關注，是否兩岸能如同10年前，馬英九八年執政跟九二共識還能否為兩岸對話、破冰的政治基礎，「我見了習主席之後，有很重大的戰略意義跟訊息」。

至於訪美行，鄭麗文笑說，美方釋出的邀請，就是我最好每個月都去一次，但不可能啦！因為美國太遠了，時間很有限，希望去一次就把該走的地方跑完，東岸、西岸、南邊都走一下，像是紐約很多大學、智庫都邀請自己到訪，因此訪美至少要兩個禮拜，AIT也跟密切跟駐美代表秦日新有很密切的聯繫。



不過鄭麗文也諷刺賴清德總統，上任後都還沒有過境過紐約，520馬上又要到了，自己實在是比賴還緊張，「我希望你比我先去北京，但你不要搞到我鄭麗文還比你先去紐約喔！」她強調，未來將優先去北京訪問，再到美國是比較合理的安排，希望上半年可以完成，且過程一定公開，不可能密室，外界不需要擔心。