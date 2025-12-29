2025全球百大美女公布！台灣2人上榜　李珠珢首入選

記者趙蔡州／綜合報導

美國電影網站TC Candler每年都票選出世界百大美女及帥哥，TC Candler於28日公布了今年的百大美女名單，第一名由韓國天團BLACKPINK成員Rosé奪下，台灣之光周子瑜和葉舒華分列第20名及第71名，富邦悍將啦啦隊韓籍成員李珠珢也首次入選，位列第97名。

▲Rosé拿下今年全球百大最美臉孔第一名。（圖／翻攝自YouTube／TC Candler）

根據TC Candler在YouTube發布的「2025年全球百大最美臉孔」影片顯示，由Rosé拿下這屆排行的第一名，Rosé的隊友Lisa則位列第22名、Jisoo第11名、Jennie第26名。值得一提的是，Lisa曾在2021年全球百大最美臉孔中拿下冠軍，2022年榜單中也位列第3名。

台灣部分，周子瑜作為TWICE成員再次入榜，今年以第20名穩居「台灣第一美」，同樣來自台灣的i-dle成員葉舒華則獲得第71名佳績。此外，中職富邦悍將啦啦隊韓籍隊員李珠珢首次入圍，位列第97名，更被譽為是全球最受歡迎的啦啦隊員。

榜單第2名由美國28歲性感女星席德妮史威尼（Sydney Sweeney）拿下，韓國新生代女團BABYMONSTER泰籍成員Pharita則排名第3。