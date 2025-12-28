賴清德：在野黨已是「一中同表」路線　以身為中國人為榮

▲總統賴清德接受《話時代人物》節目專訪。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德近日接受《話時代人物》節目專訪，並於28日晚間播出。他在訪談中表示，過去在野黨講「九二共識」是「一中各表」，但現在他們已經不講「各表」了，其實他們現在的路線，基本上就是「一中同表」，在未來以「身為中國人為榮」。

賴清德表示，中國要併吞台灣，這是中國的國家政策，從六、七十年前的八二三砲戰或者是古寧頭戰爭，其實都可以看得出來，當時是因為全民，大家不分族群，不分先來後到跟軍人跟國軍，大家共同奮戰，所以守住了台灣，也守住了中華民國。

賴清德指出，幾十年來，中國沒有越雷池一步，是因為他實力不到，所以如果中國設定2027年要達到侵台的準備，那我們就只有一個選擇而已，不斷提高他的難度，他如果是以過去的標準，來達到2027年的侵台目標，我們要持續不斷地累積，提高那個難度，讓他永遠都達不到這個標準，台灣自然而然就可以安全。

賴清德表示，除了台灣本身的國防力量以外，其實從這一次，美國國家戰略報告裡面，就可以看得出來，美國大概有四個目標，美國國土安全非常重要，所以美國今年的國防預算，超過大概一兆美元左右，要打造「黃金穹」（Golden Dome）。

另外，賴清德表示，美方的第二個重點，是在於確保印太的和平穩定，其中主要就是要，阻止中國發兵侵略台灣或是武力的擴張；第三個是更重要的，就是集體防禦共同分擔責任。

賴清德說，第四個是，美國希望能夠再工業化，他才有夠實力來領導整個全世界，如果是集體防禦的話，除了台灣必須要善盡到，保護自己國家的責任，我們也有責任，維護台海的和平穩定跟印太的區域安全，我們看到日本也提高預算，日本下一個年度的國防預算是9兆多日幣，大概是1.8兆到1.9兆的台幣，韓國現在也在進行核子動力潛艇，菲律賓也在增加，澳大利亞也在增加，甚至歐盟國防預算都在增加。

賴清德認為，中國目前已經發動5種威脅，第一個就是對國家主權，中華民國主權的威脅好比說斷交，法律戰扭曲聯合國2758號決議文，最近又講說根據《開羅宣言》、《波茨坦宣言》，台灣是屬於中華人民共和國的一部分，或者是說他的飛機船艦，進入到我們的ADIZ（防空識別區）等等。

賴清德說，第二是對台灣國家認同的混淆威脅，所以現在，過去在野黨講九二共識是一中各表，但現在他們已經不講「各表」了，其實他們現在的路線，基本上就是「一中同表」，在未來以「身為中國人為榮」，這也是對國家認同混淆的威脅。

賴清德指出，第三個是中國不斷地對軍方，不管是現役軍人或者是退役軍人的滲透吸收他們為間諜，我們可以看到這段時間以來不管檢調單位，偵辦了許許多多的間諜案，司法案的判決也越來越重，這可以看得出來。

賴清德表示，第四個是因為台灣人民本來就是很善良，希望能夠透過交流合作，增進雙邊的情誼，但是中國很可惜，利用交流的時候，來進行滲透跟統戰的目標，最常見的就是邀請我們的村里長、民意代表或者是社團、宗教等等去交流，然後賦給予他們政治任務，來進行台灣社會的影響。

第五個威脅，賴清德表示，中國設立「共融區域」、「融合區域」吸引我們的台商過去，吸引我們的年輕人過去。他說，這五大威脅對台灣的影響來講都非常大，台灣當然面臨的威脅最大，影響的程度也最深，所以一定要保護我們的國家，我們絕對不能夠被中國併吞，好不容易建立起來的包括經濟成果、民主成果，還有人民的生活方式，這個我們絕對不能夠放棄。