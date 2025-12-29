陸圍台軍演海報詳解　兩塊盾牌扼住東南兩「軍售軍援」要道

▲解放軍東部戰區「正義使命-2025」軍演宣傳海報。（圖／翻攝環球時報，下同）

記者魏有德／綜合報導

解放軍東部戰區今（29）日上午突襲式宣佈將進行「正義使命-2025」環台軍演，從12月29日起，東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣海峽、台灣北部、西南、東南及東部海空域實施。同時，東部戰區也釋出軍演宣傳海報「正義之盾 破限除妄」，以兩面盾牌為主，將本次軍演意義涵蓋其中。

東部戰區所發表的宣傳海報中，以2面刻有長城圖案和解放軍「八一」軍徽的巨大盾牌為主，分別插在台灣東北及東南外海海域上，海報右下角被盾牌擋住的是2艘運載「海馬士」多管火箭系統等武器的貨櫃船，欲逼其折返。

此外，在東面較大型的盾牌前方，也有3架C-130「大力神運輸機」靠近後返航，至於在台灣南部海域的水面下，也有3艘維吉尼亞級核潛艇象徵性的被偵測攔截。

據了解，2面盾牌卡住的是宮古海峽和巴士海峽，也就是台灣物資補給和外援機艦的重要進出通道，同時，巴士海峽更是因為水深的優勢，是潛艦出沒的關鍵通道，解放軍的意圖昭然若揭。

大陸軍事專家分析，「盾」的警告意味十分濃烈，就是針對此次美國對台灣史無前例的111億美元額度軍售，「明確告誡民進黨，無論多少軍購在解放軍的銅牆鐵壁面前都是枉然。」