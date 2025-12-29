快訊／啟動備戰操演應對共軍　國防部喊話：需加速建構高強韌防衛戰力

▲中共解放軍東部戰區29日宣布對台實施「正義使命-2025」軍演，並畫設5個演習範圍。(圖／翻攝自微博）

記者蘇靖宸／台北報導

共軍今（29日）宣布展開「正義使命-2025」軍演，在台灣周邊劃設5個演習區，且明早8時起至晚間6時進行實彈射擊。對此，國防部表示，強烈讉責此種不理性的挑釁行為，國防部已成立應變中心並派遣適切兵力應對執行立即備戰操演，捍衛中華民國主權。國防部也強調，中共此次針對性軍事演習也印證我方更需要加速建構高度強韌、全面嚇阻的防衛戰力，「以實力謀和平」才能獲得真和平。

中共解放軍東部戰區發言人施毅25日早7時半表示，12月29日開始，解放軍東部戰區組織陸、海、空、火箭軍等兵力，在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東組織「正義使命-2025」演習，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。接著，東部戰區發布演習範圍示意圖，並公告明早8時起至晚間6時進行實彈射擊。

對此，國防部回應，中共近期持續在台灣周邊及印太區域，展開各類型軍事侵擾、假訊息認知操作等複合威脅，升高區域緊張，此種「窮兵贖武、倒果為因」的威脅，正是破壞區域和平的主因，而對於此種不理性的挑釁行為，國防部表達強烈譴責，已成立應變中心，並依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」派遣適切兵力應對，執行立即備戰操演，用實際行動守護自由民主，捍衛中華民國主權。



「捍衛民主自由不是挑釁，中華民國的存在不是侵略者破壞現狀的藉口。」國防部強調，中共此次針對性軍事演習，更坐實其侵略者的本質，是最大的和平破壞者，也印證我方更需要加速建構高度強韌、全面嚇阻的防衛戰力，「以實力謀和平」才能獲得真和平。

國防部重申，面對中共嚴峻威脅，國軍秉料敵從寬原則，不會輕估敵人戰力、但也絕不妄自菲薄。全體國軍官兵將保持高度警覺、嚴陣以待，以實際行動守護民主自由價值，護衛國家主權及人民家園安全。