政治 政治焦點 國會直播 專題報導

館長遭爆助統戰扯沈伯洋　沈嗆：我家人是跟王滬寧、解放軍簽約了嗎？

▲▼民進黨團幹事長鍾佳濱、副幹事長沈伯洋、副幹事長范雲、副書記長張雅琳今（29日）召開「軍演演給誰看？國民黨還擋嗎？國防預算刻不容緩」記者會。（圖／記者詹詠淇攝）

▲民進黨團記者會。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

網紅「館長」陳之漢被爆在中國簽下500萬人民幣代言合約，背後疑似是中共統戰部親自操刀。館長則聲稱，自己努力在中國當正當台商，就跟民進黨立委沈伯洋去中國賺錢一樣。對此，沈伯洋今（29日）無奈再次重申，館長賣東西是賣家，但他家是在厄瓜多跟台灣做貿易商是買家，「請問我們家人是跟王滬寧簽約了嗎？是跟解放軍簽約了嗎？」

《自由時報》報導，館長被爆在中國簽下500萬人民幣代言合約，背後疑似是中共統戰部親自操刀。以商業合作之名，行統戰之實。館長28日表示，「雖然現今司法嚴重被民進黨控制，但是媒體報導我拿中共的錢，我決定提告，自己努力在大陸當個正當的台商，就跟沈伯洋或是民進黨去大陸賺錢一樣，為何可以亂寫，因為法律你們說了算是嗎」。

民進黨團幹事長鍾佳濱、副幹事長沈伯洋、副幹事長范雲、副書記長張雅琳今（29日）召開「軍演演給誰看？國民黨還擋嗎？國防預算刻不容緩」記者會，並於會後回應輿情。

針對館長回應，鍾佳濱提醒，投資詐騙很常見，館長過去也有在投資或生意上被夥伴欺騙的紀錄。民進黨團認為，如果真的是國台辦操刀，也不保證不會是個投資詐騙。但如果真的是國台辦操刀的投資，會不會就如先前日本媒體報導，中共在進行介選，尤其在對台介選更是不昔重資，「你跟他做合作的話，恐怕就會觸犯了台灣的法律，吃上了官司」。

沈伯洋則說，館長故意把這件事跟他的家人做類比，其實是一個類比不當。第一，館長在中國跟誰簽約、誰投資它，「那是他家的事」，但整件事重點不是簽約，而是簽約背後是誰？背後有沒有退役解放軍將領身分、國台辦身分，因為這跟國安有關係。「所以請問我們家人是跟王滬寧簽約了嗎？是跟解放軍簽約了嗎？」

沈伯洋指出，第二，館長賣東西是賣家，「我們家的公司我已經講了大概一百遍」，公司在台灣跟厄瓜多，「我們連在中國都沒有」，在厄瓜多是做貿易商，「我們是買家，我們不是賣家」。否則如果照他們的邏輯，台灣所有消費者只要買到中國製東西就叫賺紅錢，「哇，那我跟你講這個現在在座可能一堆人都中標了」，全部按照館長、凌濤、國民黨的標準都叫賺紅錢。

沈伯洋也說，拜託館長不要再用這個不當的類比，他反而要注意的事情是，跟他去簽約的這些公司，背後除了單純的養套殺之外，有沒有中國官方在背後？因為一旦有中國官方在背後，他接下來如果再做一些特定的行為，這可能會有《反滲透法》的問題，這是他要小心的地方，「我們對他來講反而要是提醒」，這也是陸委會的功能，要提醒風險的存在，不是要攻擊他。「他要做什麼事情那是他家的事，但我們必須要提醒他有沒有相關法律的風險」。

范雲也呼籲館長好好地看一下《反滲透法》第4條、第7條。如果資金來源有明確要求他要影響我國大選，不管是總統選舉或者是公職人員選舉，該法明確規範，請他在簽約之前務必了解他所負擔的相關責任，跟是否有觸法的協議。鍾佳濱也說，套句常說的話，投資必有風險，簽約前請詳細閱讀契約書。

 
