賴清德：不會挑釁中國、不會反攻大陸　盼尊重中華民國存在事實

▲總統賴清德接受《話時代人物》節目專訪。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德近日接受《話時代人物》節目專訪，並於28日晚間播出。他在訪談中強調，不會特別去挑釁中國，也不會想要像兩蔣時代要反攻大陸，這件事絕對不會做，「我們是堅定地維持現狀，也希望中國能夠尊重中華民國存在的事實，也能夠尊重台灣人民，民主自由人權生活的意願」。

賴清德表示，中國要併吞台灣，這是中國的國家政策，從六、七十年前的八二三砲戰或者是古寧頭戰爭，其實都可以看得出來，當時是因為全民，大家不分族群，不分先來後到跟軍人跟國軍，大家共同奮戰，所以守住了台灣，也守住了中華民國。

賴清德指出，幾十年來，中國沒有越雷池一步，是因為他實力不到，所以如果中國設定2027年要達到侵台的準備，那我們就只有一個選擇而已，不斷提高他的難度，他如果是以過去的標準，來達到2027年的侵台目標，我們要持續不斷地累積，提高那個難度，讓他永遠都達不到這個標準，台灣自然而然就可以安全。

賴清德強調，不管是前總統蔡英文或是他自己，身為總統最重要的使命就是保護國家安全，維護區域的和平穩定，「我們不會特別去挑釁中國，這件事情我們不會做，我們也不會想要像兩蔣時代要去反攻大陸，這件事情也絕對不會做」。

賴清德說，我們是堅定地維持現狀，也希望中國能夠尊重中華民國存在的事實，也能夠尊重台灣人民，民主自由人權生活的意願，我們很樂意跟中國進行交流合作，這是我們主要的目標。