政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德親自解析「中共2027攻台時間表」　要跨海就是個難題

▲▼總統賴清德接受《話時代人物》節目專訪。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德接受《話時代人物》節目專訪。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德近日接受《話時代人物》節目專訪，並於28日晚間播出。在訪談中，賴清德親自解析所謂「中國2027年攻台時間表」一事，這是(美國)中央情報局局長講出來的，就是中國國家主席習近平先生，在內部會議的時候有要求，在2027年之前完成做侵台的準備，「這句話是不是屬實，這我們不去深論，但如果屬實的話，那表示他現在還不夠實力」。

賴清德指出，所以目前台灣，還要不斷的壯大，中國要跨海本身就是個難題，因為俄羅斯要侵略烏克蘭是直接戰車就開進去，土地相連，現在如果中國要併吞台灣，他要跨海，是不是有這個能力，國際觀察家都有很多研究。

賴清德表示，但是根據美國情報局局長，中央情報局局長，在國會聽證所講的話，就表示說，到目前為止，他還不夠這個實力，但是我們不以此為自滿，這是剛剛有提到，要持續增加我們的防護力量，也就是說我們要持續提高「豪豬」的這個力道。

另外，賴清德指出，大家都已經知道了，就是說G7七大工業國領袖會議，最近幾年來，多次的領袖會議的結論都不約而同提到一件事，就是台海的和平穩定是世界安全跟繁榮的必要元素，不容許任何一個國家，用脅迫或武力的方式改變現狀，也就是說中國的威脅，不單純是台灣的問題，也是國際上面的問題，特別是印太國家的問題。

12/28 全台詐欺最新數據

中共飛彈距台灣本島史上最近　國軍坦言：沒辦法知道精確落點在哪

國軍揪中共對台發布46則爭訊　空拍101、顧立雄休假皆認知作戰

共軍實彈逼線！27枚火箭彈射向台海　落點「史上最接近台灣」

針對圍台軍演！金門「4戰車+4甲車」開上街頭...居民心驚驚

共軍控被班超艦「火控雷達」鎖定　海軍：這是我方防禦性的示警

國防部曝：中共向2區發射27枚火箭　偵獲71架次共機、影響941架次航班

市長初選白熱化！林岱樺拋「AI好生活」　喊讓高雄變智慧城市

中共圍台軍演　王浩宇嗆：若開戰第一波戰機艦幾分鐘內會消失

LIVE／中共射實彈「落在我24海浬週邊」　國防部說明應處作為

邱議瑩憂藍營電話灌票暗助　林岱樺：證明我超越黨派、族群

鄭麗文轟賴清德挑釁導致中共軍演　總統府：希望藍白回歸做正事

鄭麗文轟賴清德挑釁導致中共軍演　總統府：希望藍白回歸做正事

面對中共解放軍東部戰區今（29日）以「正義使命-2025」為名，在台灣周邊實施針對性軍事演習，國民黨主席鄭麗文批評，是因為總統賴清德不斷挑釁對岸，是賴清德拖累2300萬的國人。對此，總統府發言人郭雅慧下午受訪時表示，此刻面對外部的威脅，最需要的是內部的團結，希望國民黨或是民眾黨，大家都回歸到做正事，回歸到正軌，無論是剛剛所提的這些政治議題或是政治的攻擊，都希望能夠回到立法院先做正事。

解放軍軍演　總統府喊話北京自制：停止挑釁！勿成麻煩製造者

解放軍軍演　總統府喊話北京自制：停止挑釁！勿成麻煩製造者

賴清德：「我投降」絕對是假消息　在野黨想去和談也要實力當後盾

賴清德：「我投降」絕對是假消息　在野黨想去和談也要實力當後盾

中共20架次共機艦出海擾台　發射運載火箭經台灣中部上空大氣層外

中共20架次共機艦出海擾台　發射運載火箭經台灣中部上空大氣層外

賴清德為何要怒轟藍白不排審預算？　黨政人士提3原因

賴清德為何要怒轟藍白不排審預算？　黨政人士提3原因

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

