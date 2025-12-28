賴清德親自解析「中共2027攻台時間表」　要跨海就是個難題

▲總統賴清德接受《話時代人物》節目專訪。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德近日接受《話時代人物》節目專訪，並於28日晚間播出。在訪談中，賴清德親自解析所謂「中國2027年攻台時間表」一事，這是(美國)中央情報局局長講出來的，就是中國國家主席習近平先生，在內部會議的時候有要求，在2027年之前完成做侵台的準備，「這句話是不是屬實，這我們不去深論，但如果屬實的話，那表示他現在還不夠實力」。

賴清德指出，所以目前台灣，還要不斷的壯大，中國要跨海本身就是個難題，因為俄羅斯要侵略烏克蘭是直接戰車就開進去，土地相連，現在如果中國要併吞台灣，他要跨海，是不是有這個能力，國際觀察家都有很多研究。

賴清德表示，但是根據美國情報局局長，中央情報局局長，在國會聽證所講的話，就表示說，到目前為止，他還不夠這個實力，但是我們不以此為自滿，這是剛剛有提到，要持續增加我們的防護力量，也就是說我們要持續提高「豪豬」的這個力道。

另外，賴清德指出，大家都已經知道了，就是說G7七大工業國領袖會議，最近幾年來，多次的領袖會議的結論都不約而同提到一件事，就是台海的和平穩定是世界安全跟繁榮的必要元素，不容許任何一個國家，用脅迫或武力的方式改變現狀，也就是說中國的威脅，不單純是台灣的問題，也是國際上面的問題，特別是印太國家的問題。