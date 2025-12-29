大學新生註冊率「6校低於6成」　台東專科學校31.75%最慘

▲教育部公布114學年度大專校院新生註冊率資料。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

教育部今（29）日公布「114學年度大專新生註冊率」，全台共有6所學校新生註冊率低於6成，其中以國立台東專科學校31.75％最低；另有10所學校新生註冊率達100％，包括國立清華大學、國立成功大學、國立陽明交通大學、國立中央大學等4所公立大學。

教育部於「大專校院校務資訊公開平台」公布114學年度大專校院新生註冊率資料，上午10點起開放查詢。今年共有10所學校新生註冊率達100％，比113學年度的8校增加2校，包括公立大學及技專5校、私立大學、學院及技專5校。而國立台灣大學去年註冊率99.54％，今年為99.32％，微幅下降，已連續4年未達100%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，過去新生註冊率「未達6成」的學校，會被列入觀察及輔導名單，如今這項數值已不能作為參考指標。不過今年依然有6校未達6成，較113學年度的9校再減少3校。



註冊率最低的為國立台東專科學校為31.75％，比去年的36.54％再下滑。真理大學今年為59.41％，雖仍未達6成，但較去年的30.49％，有明顯回升，上升28.92個百分點。



其餘未達6成學校還包括：台鋼科技大學58.88％、南亞技術學院50.51％、敏惠醫護管理專科學校53.47％、育英醫護管理專科學校50.41％。

觀察歷年資料，真理大學、南亞技術學院、育英醫護管理專科學校等校，近年新生註冊率仍處於相對低檔，招生狀況持續受到關注；不過整體而言，114學年度新生註冊率低於6成的學校家數，已較去年減少，顯示部分學校招生表現出現回溫。

114學年度大專新生註冊率100％學校一覽：

【公立大學】4校



1. 國立清華大學

2. 國立成功大學

3. 國立陽明交通大學

4. 國立中央大學

【公立技專】1校



5. 國立台灣科技大學



【私立大學（含宗教研修學院）】4校



6. 中信學校財團法人中信金融管理學院

7. 一貫道崇德學院

8. 唯心聖教學院

9. 福智學校財團法人福智佛教學院

【私立技專】1校



10. 明志科技大學