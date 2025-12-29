恐跌破7℃　入冬最強冷空氣要來了

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮提醒，周五至周日清晨入冬最強冷空氣籠罩，為首波「強烈大陸冷氣團」的機率高，本島平地最低氣溫將降至7度以下。

今晚起東北季風稍增強

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日白天北台灣轉多雲時晴，其他地區大多晴朗，各地氣溫升，北舒適南微熱，各地早晚涼，宜、花偶有零星降雨的機率。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，今晚起至周三東北季風稍增強，北台灣雲量逐日漸增，局部短暫降雨的機率亦逐日提高，高溫微降，天氣偏涼；其他各地晴朗穩定，白天舒適微熱、早晚涼。

周五起入冬最強冷空氣籠罩

吳德榮指出，周四起冷空氣開始南下，氣溫漸降；周五至周日清晨入冬最強冷空氣籠罩，為首波強烈大陸冷氣團（台北測站≦12度）的機率高，本島平地最低氣溫將降至7度以下，要注意保暖，絕不可小覷。

吳德榮表示，周四、周五迎風面北部、東半部有局部短暫雨，背風面晴時多雲；周六、周日各地晴朗穩定，東半部偶有零星短暫雨的機率。

吳德榮分析，周日白天起冷空氣減弱，下周二則另有一股冷空氣抵達，不過，無論歐洲（ECMWF）、美國（GFS）的傳統動力模式或AI模式，對周日之後的模擬準確度已降低，且持續調整，應再觀察，勿急下定論。