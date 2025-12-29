忘戰必危！國軍秀肌肉回應中共軍演　強調安全不能寄託於任何幻想

記者蘇靖宸／台北報導

面對共軍今（29日）宣布展開「正義使命-2025」軍演，國防部上午成立應變中心，派遣適切兵力執行立即備戰操演，並發布1分03秒影片，強調安全不能寄託於任何幻想，「忘戰必危，有備自強」。國防部說，國軍不會輕估敵人戰力、也絕不妄自菲薄，全體官兵將保持高度警覺、嚴陣以待。

中共解放軍東部戰區發言人施毅25日早7時半表示，12月29日開始，解放軍東部戰區組織陸、海、空、火箭軍等兵力，在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東組織「正義使命-2025」演習，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。接著，東部戰區發布演習範圍示意圖，並公告明早8時起至晚間6時進行實彈射擊。

▲國軍29日秀肌肉回應共軍「正義使命-2025」軍演。（圖／翻攝自國防部臉書）

對此，國防部透過新聞稿回應，對於此種不理性的挑釁行為，國防部表達強烈譴責，已成立應變中心，並依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」派遣適切兵力應對，執行立即備戰操演，用實際行動守護自由民主，捍衛中華民國主權。

國防部也在臉書發布1分03秒影片，內容文字寫道，「堅韌台灣，堅定守護。安全不能寄託於任何幻想，更不能交由他人決定，我們選擇為自己做好準備。敵情威脅一直都在，台灣公民社會以互助與韌性鍛鑄力量，全民同心無懼恐懼與威脅。忘戰必危，有備自強，中華民國持續向世界證明堅定自我防衛決心，更是區域和平安全的重要關鍵，我們和民主夥伴同行，永續維護區域與國家的穩定及安全」。

國防部說，國軍不會輕估敵人戰力、也絕不妄自菲薄，全體官兵將保持高度警覺、嚴陣以待，會以實力謀和平、以實際行動守護民主自由價值、護衛國家主權及人民家園安全。