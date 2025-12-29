　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遭媒體控「收中共錢助統戰」　館長發文嗆告、柯文哲童仲彥也按讚

▲館長陳之漢 。（圖／記者李毓康攝）

▲館長陳之漢 。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

網紅「館長」陳之漢近日遭媒體報導指出，中國網路公司負責提供「智慧館長1號」技術與流量，背後疑似由中共統戰部隊親自操刀，以商業合作之名，行統戰之實。對此，館長28日表示，「雖然現今司法嚴重被民進黨控制，但是媒體報導我拿中共的錢，我決定提告，自己努力在大陸當個正當的台商，就跟沈伯洋或是民進黨去大陸賺錢一樣，為何可以亂寫，因為法律你們說了算是嗎」。貼文一出吸引1.9萬人按讚，包含前民眾黨主席柯文哲、前議員童仲彥也按讚。

根據「自由時報」28日報導，網紅「館長」陳之漢在中國成立新公司、跨平台直播帶貨，引發外界高度關注。知情人士指出，中國高端茶葉品牌，近期已與館長簽下500萬人民幣代言合約，另中國網路公司，則負責提供「智慧館長1號」技術與流量，背後疑似由中共統戰部隊親自操刀，動員多間具官方色彩公司，全方位挹注資金，以商業合作之名，行統戰之實。

對此，館長發文表示，「雖然現今司法嚴重被民進黨控制，但是自由時報報導我拿中共的錢，我決定提告」！

館長表示，自己知道可能告不贏，但只想講，自己很辛苦也很累，努力在大陸當個正當的台商，就跟沈伯洋或是民進黨去大陸賺錢一樣，為何台灣民進黨的媒體可以亂寫，就因為台灣法律你們說了算是嗎？

貼文一出吸引1.9萬人按讚、2000多則留言，特別的是，包含前民眾黨主席柯文哲、前議員童仲彥也按讚。

12/28 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

