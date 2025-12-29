　
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

維護憲政！總統賴清德：願去立院國政報告　但一問一答已違憲

▲總統賴清德接受《話時代人物》節目專訪。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德接受《話時代人物》節目專訪。（圖／總統府提供）

記者張靖榕／綜合報導

立法院藍白陣營第4度封殺新臺幣1.25兆元國防特別條例，並要求總統赴立法院報告並接受備詢。總統賴清德今天表示，若有憲政必要，他願依憲法與大法官解釋所規定的程序進行國政報告，但無法接受一問一答形式，因為這已違反憲法法庭既有釋憲見解，若為此創下先例，未來歷任總統恐怕都將被迫比照辦理，導致憲政體制混亂，並非國家之福。

藍白宣稱支持國防預算，卻4度封殺國防特別條例

賴清德指出，國防特別預算攸關國家安全，「解鈴還須繫鈴人」，在野黨既然對外宣稱支持國防預算，就應回到立法院依法審查。台灣社會容許朝野在立法院進行充分討論，也具備足夠專業能力判斷反對項目是否合理，而非直接封殺，讓國防與國安法制陷入停滯。

賴清德：藍白稱讚普丁、擁抱習近平，卻要彈劾台灣民選總統

針對藍白陣營揚言提出彈劾，賴清德表示，在野黨一方面公開讚賞俄羅斯總統普丁不是獨裁者，另一方面又擁抱中國國家主席習近平，卻要彈劾台灣民選總統，這樣的政治操作令人費解，「我覺得社會自有公道」。

賴清德是在接受三立新聞《話時代人物》專訪時作出上述回應，相關內容於今晚播出。他進一步指出，近1、2年立法院出現許多爭議性法案，國民黨多次未經委員會審查就強行逕付二讀，已明顯違反民主程序。如今不僅軍購案，連中央政府總預算案也拒絕審查，這樣的作法不符合民主精神。

賴清德：國民黨一再擋國防，難解釋沒和中共進行政治交換

賴清德並提到，國民黨否認媒體報導所稱的「鄭習會」3項前提條件，包括阻擋國防特別預算、阻擋國安法案，以及放棄反共立場，但他認為社會可以持續觀察，如果沒有正當理由卻一再擋下國防預算與國安法制，要社會如何相信相關會面沒有任何政治交換。

賴清德回顧過去立法院運作表示，以前立法院並未出現如今的狀況，前立法院長王金平主持朝野協商時，立法與行政權責劃分清楚，若委員會審查無法形成共識，往往會多次召開朝野協商，甚至跨越多個會期反覆討論，以尋求最大共識。

此外，賴清德也談及兩岸關係指出，台灣社會對中國始終抱持善意，每逢中國發生天災，台灣民眾總是慷慨解囊，而且每年有超過200萬人次前往中國協助經濟發展。他認為，台灣的善意早已充分展現，若中國能理解這一點，理應心存感激，遺憾的是相關善意長期未獲正面回應，期盼中方能有所調整。

12/28 全台詐欺最新數據

418 1 3725 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

金豬、巨蟒20種巨獸齊飛！　蔡依林大巨蛋嗨開「萬獸派對」太狂
屏東連傳「40多聲槍響」！
《還珠》晴兒同框19歲兒　「肉感弟變185cm北大校草」帥照
「寒流機率偏高」全台強冷確認　一張圖看跨年後跌到10℃
中共飛彈距台灣本島史上最近　國軍坦言：沒辦法知道精確落點在哪

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

總統賴清德立法院國政報告

