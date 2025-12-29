　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／軍方高層解析解放軍現役3航母真實戰力　估未來基本建6艘

▲▼中國航母遼寧艦。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國航母遼寧艦。（圖／達志影像／美聯社）

記者陶本和／台北報導

針對中共解放軍三艘航母的威脅性，一位國防部高層官員受訪時表示，航母艦隊可以觀察第四條，如果真的最近第四條成形出來，跟上福建號成軍速度，可以確信大概會建6條平面甲板的航母；至於解放軍現役3艘航母，是否達到「全戰力」，該官員說，正常部隊好比美軍F35戰機，大概是2000年初進入初期作戰能力，一直到2018附近才達到空軍全戰力，這是需要時間的，任何新的機型、軍艦、武器裝備出來，都不可能幾年內達到完全戰力。

由於近日有報告指出，中共解放軍預估到2035年會有9艘航母。對此，軍方高層官員表示，2035年距離現在還有10年，10年時間海戰型態會不會因為新興科技而改變，好比無人機系統、人工智慧科技等，這是有問號的，要知道船投資下去就至少30年不會變，成本就掛在那裡，船造下去的那天開始，就真正要付大錢了。

軍方官員指出，船跟其他裝備不一樣，船的維保費用很高，龐大的艦隊如果真的要往這個方向，應該中方內部會有很多審慎的評估。

遼寧號只能稱「訓練平台」　山東號為「過度形式」

至於三艘航母的戰力威脅部分，軍方人士表示，第一艘遼寧艦只能稱為「訓練平台」，有戰力沒錯，但從成軍到現在，上面做的武器裝備提升很有限，主要是在通信聯絡、指管上有改進，看不到其他很大的投資，尤其是附屬艦隊。

該位人士說，福建號成軍的初期，其他包含055、052D這些配套的護衛艦隊就已經隨之成行，甚至還在海試就編起來了。因此，平板式航母就是中方追求目標，核動力航母也應該是追求目標，山東艦比遼寧艦稍微進階一點，有很多投資，但山東艦部分應該是建立航母艦隊的「過度形式」，所以山東艦只有做一條。

軍方人士說，在052D之前有一個軍艦叫052C，這是中共從2008年到2013年，中共海軍艦隊轉型過程中，最大的變革，那幾條船叫「試驗型」，這幾條包括配套護衛艦，056、054A數量都比較少，透過測試過之後定型，就是從052Ｄ開始定型，後面海警部分的船也都是用052D的設計。

▼解放軍航母山東號。（圖／路透社）

▲▼解放軍航母山東號,山東艦。（圖／路透社）

觀察第4艘航母狀況！　估建6艘航母為基本數量

軍方官員指出，航母艦隊可以觀察第四條，如果真的最近第四條成形出來，跟上福建號成軍速度，可以確信大概會建6條平面甲板的航母。

該位官員表示，正常邏輯，是三分之一戰備，三分之一訓練，三分之一修整，船不是一直跑，要三分之一時間到進去船塢，要培養船員，進船塢出來要訓練，最後才是戰備部署。所以，要建的話，會扣除「山東」跟「遼寧」，真正的未來戰備艦，如果航母企圖擴夠大，6條會是基本數量。

至於所謂未來建9條，該位官員說，應該也不會把「山東」跟「遼寧」放進去，遼寧艦前身是前蘇聯的，船體已經超過30年，後面航母服役時，它也該淘汰，所以基本數據上可以做這樣的推估。

對於中方何時會達到6條航母的數量，官員表示，美方評估報告2035年是9條，但中共不會公布造艦計畫是什麼，這東西完全不存在，也沒有民主國家的預算書，所以只能從行為模式推估，一開始做的量一定是一、兩條做試驗，等到確定構型，符合需求才會量產，而且進入量產就會像052D。

不可能幾年內就達到完全戰力　不是船出來戰力就形成

另外，針對目前中共三艘航母，是否還停留在「訓練平台」階段？該位官員說，可以飛得上去，可以降下來，跟在空中形成空中戰力是有落差的，一個是技術性，技術性是飛上去、飛下來，然後要升級到一個航母，等於我們的中隊大概10幾架飛機的空中聯合截擊、對海打擊的戰術層次，到了海戰戰略層次時候，就不會只有一艘航母，必須結合其他船跟佈局。

軍方官員說，所以就目前，山東號服役時間沒有很久，不到10年，正常部隊好比美軍F35戰機，大概是2000年初進入初期作戰能力，一直到2018附近才達到空軍全戰力，這是需要時間的，任何新的機型、軍艦、武器裝備出來，都不可能幾年內達到完全戰力，加上組織要調整、準則要修、後勤配到要改，人要訓練，軍人會換位子，今天當飛行員，練熟之後就調到其他地方，變成中隊長或是幕僚，又要有另外一批人，這是形成戰力，不是外面想像，船出來戰力就形成，不是這樣。

▲福建號首次海上實兵訓練。（圖／翻攝自微博／人民海軍）

▲福建號。（圖／翻攝自微博／人民海軍）

12/28 全台詐欺最新數據

金豬、巨蟒20種巨獸齊飛！　蔡依林大巨蛋嗨開「萬獸派對」太狂
屏東連傳「40多聲槍響」！
《還珠》晴兒同框19歲兒　「肉感弟變185cm北大校草」帥照
「寒流機率偏高」全台強冷確認　一張圖看跨年後跌到10℃
中共飛彈距台灣本島史上最近　國軍坦言：沒辦法知道精確落點在哪
蔡依林唱一半哭了！　「無預警1舉動」掀台下4萬人暴動

中共飛彈距台灣本島史上最近　國軍坦言：沒辦法知道精確落點在哪

國軍揪中共對台發布46則爭訊　空拍101、顧立雄休假皆認知作戰

共軍實彈逼線！27枚火箭彈射向台海　落點「史上最接近台灣」

針對圍台軍演！金門「4戰車+4甲車」開上街頭...居民心驚驚

共軍控被班超艦「火控雷達」鎖定　海軍：這是我方防禦性的示警

國防部曝：中共向2區發射27枚火箭　偵獲71架次共機、影響941架次航班

市長初選白熱化！林岱樺拋「AI好生活」　喊讓高雄變智慧城市

中共圍台軍演　王浩宇嗆：若開戰第一波戰機艦幾分鐘內會消失

LIVE／中共射實彈「落在我24海浬週邊」　國防部說明應處作為

邱議瑩憂藍營電話灌票暗助　林岱樺：證明我超越黨派、族群

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

共軍進領空海如何應處？　國防部：恐擦槍走火、已定交戰規則

解放軍突圍台軍演！　總統府「對國際秩序的公然挑戰」

海馬士火箭交付超前！　解放軍「正義使命」演習點名喊打：發現目標

解放軍福建海警艦艇喊話影片曝光　「依法管控台島」

解放軍大清洗將領　我軍高層：我每天是好好睡覺！不知他們可不可

解放軍大清洗將領　我軍高層：我每天是好好睡覺！不知他們可不可

中共解放軍近年一直在執行「大清洗」，已有眾多高階將領落馬，中國全國人大常委會前天（27日）又有最新公告，數名共軍高階將領被罷免全國人大代表資格。對此，我國一位國防部高階官員受訪表示，任何一個國家不可以這樣，「士氣會很低落吧，我猜想吧」，想想看坐上這個位子的人，心理是什麼心理狀態；他開玩笑地說，「我是每天可以好好睡覺，我不知道他們可不可以」。

陸圍台軍演海報詳解 兩塊盾牌扼住東南兩「軍售軍援」要道

陸圍台軍演海報詳解 兩塊盾牌扼住東南兩「軍售軍援」要道

國防預算刻不容緩！　民進黨團：對中示好反而降低中共攻擊成本

國防預算刻不容緩！　民進黨團：對中示好反而降低中共攻擊成本

環台軍演首次「針對外部勢力」

環台軍演首次「針對外部勢力」

快訊／遭中共突軍演打臉　蔣萬安說話了

快訊／遭中共突軍演打臉　蔣萬安說話了

航母解放軍國防軍事戰力

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

