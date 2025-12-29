幕後／軍方高層解析解放軍現役3航母真實戰力　估未來基本建6艘

▲中國航母遼寧艦。（圖／達志影像／美聯社）



記者陶本和／台北報導

針對中共解放軍三艘航母的威脅性，一位國防部高層官員受訪時表示，航母艦隊可以觀察第四條，如果真的最近第四條成形出來，跟上福建號成軍速度，可以確信大概會建6條平面甲板的航母；至於解放軍現役3艘航母，是否達到「全戰力」，該官員說，正常部隊好比美軍F35戰機，大概是2000年初進入初期作戰能力，一直到2018附近才達到空軍全戰力，這是需要時間的，任何新的機型、軍艦、武器裝備出來，都不可能幾年內達到完全戰力。

由於近日有報告指出，中共解放軍預估到2035年會有9艘航母。對此，軍方高層官員表示，2035年距離現在還有10年，10年時間海戰型態會不會因為新興科技而改變，好比無人機系統、人工智慧科技等，這是有問號的，要知道船投資下去就至少30年不會變，成本就掛在那裡，船造下去的那天開始，就真正要付大錢了。

軍方官員指出，船跟其他裝備不一樣，船的維保費用很高，龐大的艦隊如果真的要往這個方向，應該中方內部會有很多審慎的評估。

遼寧號只能稱「訓練平台」 山東號為「過度形式」

至於三艘航母的戰力威脅部分，軍方人士表示，第一艘遼寧艦只能稱為「訓練平台」，有戰力沒錯，但從成軍到現在，上面做的武器裝備提升很有限，主要是在通信聯絡、指管上有改進，看不到其他很大的投資，尤其是附屬艦隊。

該位人士說，福建號成軍的初期，其他包含055、052D這些配套的護衛艦隊就已經隨之成行，甚至還在海試就編起來了。因此，平板式航母就是中方追求目標，核動力航母也應該是追求目標，山東艦比遼寧艦稍微進階一點，有很多投資，但山東艦部分應該是建立航母艦隊的「過度形式」，所以山東艦只有做一條。

軍方人士說，在052D之前有一個軍艦叫052C，這是中共從2008年到2013年，中共海軍艦隊轉型過程中，最大的變革，那幾條船叫「試驗型」，這幾條包括配套護衛艦，056、054A數量都比較少，透過測試過之後定型，就是從052Ｄ開始定型，後面海警部分的船也都是用052D的設計。

▼解放軍航母山東號。（圖／路透社）



觀察第4艘航母狀況！ 估建6艘航母為基本數量

軍方官員指出，航母艦隊可以觀察第四條，如果真的最近第四條成形出來，跟上福建號成軍速度，可以確信大概會建6條平面甲板的航母。

該位官員表示，正常邏輯，是三分之一戰備，三分之一訓練，三分之一修整，船不是一直跑，要三分之一時間到進去船塢，要培養船員，進船塢出來要訓練，最後才是戰備部署。所以，要建的話，會扣除「山東」跟「遼寧」，真正的未來戰備艦，如果航母企圖擴夠大，6條會是基本數量。

至於所謂未來建9條，該位官員說，應該也不會把「山東」跟「遼寧」放進去，遼寧艦前身是前蘇聯的，船體已經超過30年，後面航母服役時，它也該淘汰，所以基本數據上可以做這樣的推估。

對於中方何時會達到6條航母的數量，官員表示，美方評估報告2035年是9條，但中共不會公布造艦計畫是什麼，這東西完全不存在，也沒有民主國家的預算書，所以只能從行為模式推估，一開始做的量一定是一、兩條做試驗，等到確定構型，符合需求才會量產，而且進入量產就會像052D。

不可能幾年內就達到完全戰力 不是船出來戰力就形成

另外，針對目前中共三艘航母，是否還停留在「訓練平台」階段？該位官員說，可以飛得上去，可以降下來，跟在空中形成空中戰力是有落差的，一個是技術性，技術性是飛上去、飛下來，然後要升級到一個航母，等於我們的中隊大概10幾架飛機的空中聯合截擊、對海打擊的戰術層次，到了海戰戰略層次時候，就不會只有一艘航母，必須結合其他船跟佈局。

軍方官員說，所以就目前，山東號服役時間沒有很久，不到10年，正常部隊好比美軍F35戰機，大概是2000年初進入初期作戰能力，一直到2018附近才達到空軍全戰力，這是需要時間的，任何新的機型、軍艦、武器裝備出來，都不可能幾年內達到完全戰力，加上組織要調整、準則要修、後勤配到要改，人要訓練，軍人會換位子，今天當飛行員，練熟之後就調到其他地方，變成中隊長或是幕僚，又要有另外一批人，這是形成戰力，不是外面想像，船出來戰力就形成，不是這樣。

▲福建號。（圖／翻攝自微博／人民海軍）