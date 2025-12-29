快訊／雙城論壇才結束！中共突圍台軍演　蔣萬安：予以嚴厲譴責

記者鄭佩玟／台北報導

台北市長蔣萬安昨日才於上海出席雙城論壇，並稱「在不久的將來，當大家談論起台灣海峽的時候，所想到的不再是呼嘯與波濤，而是繁榮與和平」，豈料，解放軍東部戰區新聞發言人施毅今（29日）就突宣布，將從今天開始展開「正義使命-2025」演習。蔣萬安對此表示，任何造成區域衝突升高的行為都予以嚴厲譴責，為政者應該要克制並以民為本。

▲蔣萬安昨日才赴上海出席雙城論壇。（圖／記者陳冠宇攝）

蔣萬安說，任何造成區域衝突升高的行為都予以嚴厲譴責，自己的立場堅定且一貫，要對話而非對峙，要和平繁榮不要波濤呼嘯，為政者應該要克制並以民為本，為政者責任就是要降低風險、控管危機，守護人民的安全。

解放軍公布軍演時間點就在蔣萬安參加雙城論壇後一天，尷尬的是，昨日蔣萬安參加雙城論壇時還稱，在台灣，有人支持兩岸對話，有人質疑交流，大環境跌宕起伏的此刻，強調台北和上海持續為了雙城論壇而努力，「我始終相信，接觸比牴觸好，對話比對抗好，了解比誤解好，互動比衝突好」，雙城好、兩岸好，所以他再次來到上海。

蔣萬安更強調，在西太平洋上，依舊有漁船在捕魚，仍然有商船在航行，許多經常來往兩岸的乘客朋友，大家都在為自己的生活打拚。他誠摯地期盼也懇切地呼籲，在不久的將來，當大家談論到台灣海峽的時候，想到的不再是波濤與呼嘯，而是和平與繁榮，這也是他一直努力的目標。豈料前腳才剛離開上海，解放軍隔天就是突襲式宣布圍台軍演，讓民進黨立委吳思瑤直言，中國給蔣萬安的伴手禮？說過只要共機擾台就不舉辦雙城論壇的蔣萬安，終於踢到一個更大的鐵板，「還要輕信、取悅中國嗎？」