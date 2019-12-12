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遭韓粉詛咒圍剿…沈富雄曝蔡英文2大助選員：習近平、韓國瑜

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▲▼蔡英文、韓國瑜。（合成圖／記者李毓康攝）

▲蔡英文、韓國瑜。（合成圖／記者李毓康攝）

記者呂欣玫／綜合報導

前立委沈富雄經常在臉書預測2020大選走向，不過，卻有韓粉質疑他「為何不批判總統蔡英文？」他說，鐵韓粉惱羞成怒到近乎捉狂，還對他詛咒圍剿，為了讓韓粉們稍微得到精神上的抒解，特別歸納出4點非常不喜歡蔡英文的理由。

沈富雄12日透過臉書表示，他非常不喜歡蔡英文，因為她不是一個好的領導人，此番連任後，8年的治理將把台灣變成平庸之國，如同馬英九、郝龍斌、柯文哲三位市長，24年的治理把台北變成平庸之城。

至於蔡英文的民調為何遙遙領先？沈富雄指出，因為她是一位福將，任何不利的事件對她毫髮無傷，從8月初與韓國瑜黃金交叉後，4個半月間從35.4%升到51.0%，一路攀升不再回頭，重點是她有兩位大咖助選員「習總書記、韓市長」。

沈富雄說，蔡英文的最大缺點第一是不會治國、不知如何改善經濟體質，對低薪束手無策、不敢動「勞保年金改革」、錢沒有用在刀口上；第二是不會用人，所用之人多唯唯諾諾之士，對她不構成威脅之徒；第三是不知如何與北京周旋，護國保台理所當然，但不需與北京攪到彼此無台階可下。

沈富雄認為，蔡英文連任後將會對北京軟化，「就職文告」即見真章，經濟則是依舊停滯，一籌莫展。「很多人，包括賴清德和我都想下架蔡英文，結果顯然是下不成，因為等在後面準備上架的是韓國瑜，大家猶豫了，上天真會作弄台灣人。」

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