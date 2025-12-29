柳營酪農區治水再升級！黃偉哲主持八老爺滯洪池動土　防洪面積擴至8公頃

▲台南市長黃偉哲29日主持柳營區八老爺滯洪池新建工程動土典禮，盼工程完工後有效降低酪農區淹水風險。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為解決柳營區八翁、士林里及周邊酪農聚落，長年在颱風與豪雨期間反覆淹水的老問題，台南市政府向中央爭取經費，獲經濟部水利署補助推動「柳營區八老爺滯洪池新建工程」，29日舉行動土典禮。市長黃偉哲親自主持，與水利署代表、地方民意代表、里長及在地居民共同祈福，期盼工程如期如質完工，為地方築起更穩固的防洪防線。

黃偉哲指出，柳營八翁地區地勢低窪，又緊鄰急水溪，過去每逢強降雨就容易積淹水，對居民生活與酪農產業都是長期壓力。市府這些年陸續完成滯洪池、抽水站等治水工程，整體淹水情況已有改善，但受限古蹟因素，原有滯洪池面積僅約1.7公頃，防洪效益仍有限。此次透過新工法，將滯洪池一口氣擴增至8公頃，未來可大幅降低八翁社區及周邊低窪地區的淹水風險。

黃偉哲也特別點名感謝經濟部水利署在經費上的全力支持。他強調，中央分擔大部分工程費用，讓地方能把資源真正用在刀口上，加快治水腳步。未來市府也將持續推動上游分洪工程，分散龜子港大排的排水壓力，相關計畫仍需中央與地方緊密合作，才能系統性解決水患，而非頭痛醫頭、腳痛醫腳。

水利局說明，市府近年重押柳營地區治水建設，累計投入經費已超過11億元，完成排水改善、防護工程、抽水站與滯洪池等設施，全面強化八老爺排水沿線，包括八翁里、櫻花社區及周邊酪農區等低窪地帶的防洪能力。113年凱米颱風過後，市府再度向中央爭取補助，獲核定辦理本案，總經費達1.9億元，其中工程費約7000萬元由中央全額補助，用地費1.2億元則由中央與地方分擔。工程已於2025年11月27日開工，預計2026年11月21日完工。

水利局進一步指出，本工程將原有滯洪池擴增至8公頃，蓄洪量提升至25萬噸，並同步擴充八老爺抽水站，新增2cms抽水機組，總抽水量提升至8cms，大幅強化滯洪與排水能力，以因應愈來愈頻繁的極端降雨。周邊也規劃設置全長約2287公尺的環池綠美化步道，打造兼顧防洪安全、生態保育與休憩機能的多元水環境。

水利局也特別感謝在地里民的支持，工程用地全數以協議價購方式取得，縮短行政流程，讓工程能提前推動，展現市府與地方攜手合作的成果。

此外，市府在2025年丹娜絲颱風過後，持續向中央爭取水利建設經費，目前已獲核定13.4億元，涵蓋搶修、復建、疏濬、逕流分擔及橋梁改建等項目，後續將加速設計與發包作業，全面提升台南整體防洪韌性。水利局也提醒市民，可多加利用台南市政府官方LINE群組及「台南水情即時通APP」，即時掌握水情與氣象資訊，提早做好防災準備。

本次動土典禮，立法委員陳亭妃、市議員蔡育輝、沈家鳳親自出席；立法委員林俊憲、謝龍介、賴惠員服務處及多位市議員服務處也派代表到場，展現中央與地方對柳營治水建設的高度重視。