地方 地方焦點

柳營酪農區治水再升級！黃偉哲主持八老爺滯洪池動土　防洪面積擴至8公頃

▲台南市長黃偉哲29日主持柳營區八老爺滯洪池新建工程動土典禮，盼工程完工後有效降低酪農區淹水風險。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲29日主持柳營區八老爺滯洪池新建工程動土典禮，盼工程完工後有效降低酪農區淹水風險。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為解決柳營區八翁、士林里及周邊酪農聚落，長年在颱風與豪雨期間反覆淹水的老問題，台南市政府向中央爭取經費，獲經濟部水利署補助推動「柳營區八老爺滯洪池新建工程」，29日舉行動土典禮。市長黃偉哲親自主持，與水利署代表、地方民意代表、里長及在地居民共同祈福，期盼工程如期如質完工，為地方築起更穩固的防洪防線。

▲台南市長黃偉哲29日主持柳營區八老爺滯洪池新建工程動土典禮，盼工程完工後有效降低酪農區淹水風險。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲指出，柳營八翁地區地勢低窪，又緊鄰急水溪，過去每逢強降雨就容易積淹水，對居民生活與酪農產業都是長期壓力。市府這些年陸續完成滯洪池、抽水站等治水工程，整體淹水情況已有改善，但受限古蹟因素，原有滯洪池面積僅約1.7公頃，防洪效益仍有限。此次透過新工法，將滯洪池一口氣擴增至8公頃，未來可大幅降低八翁社區及周邊低窪地區的淹水風險。

黃偉哲也特別點名感謝經濟部水利署在經費上的全力支持。他強調，中央分擔大部分工程費用，讓地方能把資源真正用在刀口上，加快治水腳步。未來市府也將持續推動上游分洪工程，分散龜子港大排的排水壓力，相關計畫仍需中央與地方緊密合作，才能系統性解決水患，而非頭痛醫頭、腳痛醫腳。

水利局說明，市府近年重押柳營地區治水建設，累計投入經費已超過11億元，完成排水改善、防護工程、抽水站與滯洪池等設施，全面強化八老爺排水沿線，包括八翁里、櫻花社區及周邊酪農區等低窪地帶的防洪能力。113年凱米颱風過後，市府再度向中央爭取補助，獲核定辦理本案，總經費達1.9億元，其中工程費約7000萬元由中央全額補助，用地費1.2億元則由中央與地方分擔。工程已於2025年11月27日開工，預計2026年11月21日完工。

▲台南市長黃偉哲29日主持柳營區八老爺滯洪池新建工程動土典禮，盼工程完工後有效降低酪農區淹水風險。（記者林東良翻攝，下同）

水利局進一步指出，本工程將原有滯洪池擴增至8公頃，蓄洪量提升至25萬噸，並同步擴充八老爺抽水站，新增2cms抽水機組，總抽水量提升至8cms，大幅強化滯洪與排水能力，以因應愈來愈頻繁的極端降雨。周邊也規劃設置全長約2287公尺的環池綠美化步道，打造兼顧防洪安全、生態保育與休憩機能的多元水環境。
水利局也特別感謝在地里民的支持，工程用地全數以協議價購方式取得，縮短行政流程，讓工程能提前推動，展現市府與地方攜手合作的成果。

▲台南市長黃偉哲29日主持柳營區八老爺滯洪池新建工程動土典禮，盼工程完工後有效降低酪農區淹水風險。（記者林東良翻攝，下同）

此外，市府在2025年丹娜絲颱風過後，持續向中央爭取水利建設經費，目前已獲核定13.4億元，涵蓋搶修、復建、疏濬、逕流分擔及橋梁改建等項目，後續將加速設計與發包作業，全面提升台南整體防洪韌性。水利局也提醒市民，可多加利用台南市政府官方LINE群組及「台南水情即時通APP」，即時掌握水情與氣象資訊，提早做好防災準備。

本次動土典禮，立法委員陳亭妃、市議員蔡育輝、沈家鳳親自出席；立法委員林俊憲、謝龍介、賴惠員服務處及多位市議員服務處也派代表到場，展現中央與地方對柳營治水建設的高度重視。

開台聖王祭典聯誼大會登場黃偉哲與全國60宮廟、3千信眾共賀盛典

開台聖王祭典聯誼大會登場黃偉哲與全國60宮廟、3千信眾共賀盛典

2025年全國宗教盛事「全國開台聖王祭典聯誼大會」28日於台南北汕尾鹿耳門天后宮隆重登場，由中華民國奉祀開台聖王鄭成功聯合會號召全台主祀開台聖王鄭成功（國姓爺）的宮廟齊聚一堂。

周春米地震後發文！遭自動翻譯成「去死」

周春米地震後發文！遭自動翻譯成「去死」

黃偉哲未站台　陳亭妃不擔心：賴清德當年只有6議員挺照樣贏

黃偉哲未站台　陳亭妃不擔心：賴清德當年只有6議員挺照樣贏

深夜11點全市出動！黃偉哲啟動街友大普查286人納管守住安全底線

深夜11點全市出動！黃偉哲啟動街友大普查286人納管守住安全底線

台南—沖繩直航啟航黃偉哲迎接首批日客

台南—沖繩直航啟航黃偉哲迎接首批日客

關鍵字：

柳營酪農治水黃偉哲八老爺滯洪池.動土

讀者迴響

