政治 政治焦點 國會直播 專題報導

願替彭文正作證　陳水扁看不下去因蔡英文論文遭通緝：我回籠也沒關係

▲▼前總統陳水扁跨海專訪台大新聞研究所前所長、媒體人彭文正。（圖／翻攝自YouTube／微微笑廣播網）

▲前總統陳水扁專訪台大新聞研究所前所長、媒體人彭文正。（圖／翻攝自YouTube／微微笑廣播網）

記者詹詠淇／台北報導

台大新聞研究所前所長、媒體人彭文正因爆料前總統蔡英文論文造假，遭檢方以加重誹謗、公然侮辱罪起訴，但在台北地院審理過程中滯留美國未歸。台北地方法院認為彭文正有逃亡事實，依刑事訴訟法第84條規定通緝至今。前總統陳水扁今（28日）跨海專訪彭文正，直呼看不下去彭文正被通緝，要彭文正趕快回來，更承諾，若要開庭，他願意幫彭文正作證，若因為作證要他回籠、被抓去關，「我沒關係，我關讓你恢復自由」。

前總統陳水扁廣播節目《有夢上水》今（28日）上午播出最後一集「受刑人跨海專訪通緝犯」，專訪台大新聞研究所前所長、媒體人彭文正。陳水扁說，蔡英文的論文門、博士門是「門都沒有」的論文，還是「羅生門」？他看法院民事判決，其實已證實有問題，因為博士論文形式只是個「送審形式」的初稿，並非正式裝訂成冊的博士論文，連倫敦政經學院（LSE）、倫敦大學總圖（SHL）、高等法律研究所圖書館（IALS Library）全部都沒有收藏，「這就奇怪了喔」。

陳水扁播出首老歌《葡萄成熟時》，詢問彭文正何時從美國舊金山回來台灣？彭文正還原當年情況，他大女兒收到舊金山交響樂團通知說第一關錄取了，第二關要面試，那時是2020年，COVID-19疫情嚴重，台灣是三級警戒，他就帶孩子到美國面試，結果出來沒多久突然收到開庭通知，叫他馬上回來，但一般都要詢問被告、原告和雙方律師喬時間，更何況是疫情期間，竟然「偷襲」他。

彭文正指出，當時美國回去要關3個禮拜，回來美國又要關3個禮拜，且機票買不到、經常延班，他就申請能否用視訊模式，並請律師代表出席準備程序庭，結果法官開庭不到20分鐘，就問2個問題，被告為什麼沒來？被告為什麼沒簽名？律師也說他已經講過，人在國外沒辦法回來，沒想到法官姚念慈站起來喃喃自語就走了、直接退庭，3個禮拜後發布通緝，到現在剛好4年，「通緝13年，所以我還有9年『葡萄才會成熟』」。

陳水扁認為，這樣不是逃亡，也沒有躲起來，而是帶孩子去面試，最後竟然被通緝，「我也感覺很奇怪，你的案件說起來，是很輕的案件」，且申請視訊開庭也說不可以，他在「鬼地方」（指監獄）時也曾因為身體欠安而透過視訊方式開庭，「為什麼你不可以？」

「我真的看不下去」，陳水扁更直呼，輕微的案子用這種方式通緝，白道不如黑道，葡萄早就成熟好幾次還回不來，而彭文正和他一樣中途換法官，「你是換4個對不對？這也是破紀錄」。

陳水扁也說，自己真的無法接受，認為還是要回來，要不要闖關回台？彭文正表示，闖關可以，但會像柯文哲那樣不用理由被關1年。彭文正還說，自己的案子在法律上僅次於扁案，跨海串證、換法官、吃案等他通通碰到，實在很榮幸。

陳水扁則認為，如果真的有博士論文存在，這是光宗耀祖的事情，為什麼教育部要封存30年、見不得陽光？問題關鍵就在被封存的檔案裡面，「我必須打上最大的問號啦，見不得人啦」。

陳水扁也喊話彭文正，趕快回來不用怕，如果要開庭，「我阿扁把我所有知道的替你作證」，若因為作證要他回籠、被抓去關，「我沒關係，我關讓你恢復自由」，這樣事情才會解決，不然整天《葡萄成熟時》唱幾次也沒用。

 
12/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 3725 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
屏東連傳「40多聲槍響」！
《還珠》晴兒同框19歲兒　「肉感弟變185cm北大校草」帥照
「寒流機率偏高」全台強冷確認　一張圖看跨年後跌到10℃
中共飛彈距台灣本島史上最近　國軍坦言：沒辦法知道精確落點在哪
蔡依林唱一半哭了！　「無預警1舉動」掀台下4萬人暴動

