臺安醫院前院長遭起訴！特殊健檢「指定外包」　黃暉庭涉詐122萬

▲臺安醫院前院長黃暉庭被起訴涉嫌詐領勞保補助健檢122萬元。 （資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

臺安醫院前院長黃暉庭，涉嫌明知華航等企業委託進行勞工特殊檢查項目，必須在指定醫療院所進行，卻違規交由未經主管機關認可的診所代辦噪音、粉塵等檢測，藉此詐得勞保補助122萬元，台北地檢署29日依詐欺等罪，起訴黃暉庭與當時的營運主任孟令妤等4人。

依「辦理勞工體格與健康檢查醫療機構認可及管理辦法」，提供勞工健檢的醫療機構須經中央主管機關會商中央衛生福利主管機關認可，且特殊健檢如噪音、粉塵、異常氣壓檢測，需另外通過認可才能辦理。

而臺安醫院原本都是自行辦理相關健檢業務，2011年起，時任院長黃暉庭指示臺安營運中心主任孟令妤把「巡迴體檢」及「到院體檢」2項業務，外包給紘瑞、紘昇2家公司成立的「臺安診所」，但是臺安診所只被勞動部認可辦理勞工一般體檢，卻違規為華航、遊戲橘子等公司勞工進行特殊體檢項目，並在「全國勞工健康檢查資料庫登錄平臺HCD」，以臺安醫院名義申報健檢補助款122萬元。

北檢在2021年指揮調查局發動搜索約談後，調閱相關資料釐清是，29日依詐欺等罪，起訴黃暉庭、孟令妤，以及紘瑞負責人張嘉驊、紘昇負責人游珮瑜。游珮瑜等人另因臺安診所內部經營權糾紛遭控涉嫌背信案，經調查後以犯罪嫌疑不足等理由，處分不起訴。