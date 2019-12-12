外傳有「小三」…張善政大笑：歡迎檢舉！我也想知道我做過什麼壞事

▲張善政。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜曾預言有「5顆核彈」等著他，副總統候選人張善政12日在廣播節目受訪時，表示聽說其中一顆將朝他而來，針對緋聞、性騷擾等抹黑他，不過張善政也強調「歡迎檢舉，我也很想知道自己做過什麼壞事」，他在外面跟哪個女生有緋聞，就拿出證據，他等著接招。

針對外傳韓國瑜有「3P影片」、張善政有緋聞，張善政表示，有人告訴他，五顆核彈其中一個是對他而來，說他有「小三」，張善政笑回「歡迎檢舉，我也很想知道自己做過什麼壞事」，此外，有人告訴他會針對緋聞、性騷擾、花蓮善款等，張善政表示，花蓮善款已被法務部政務次長蔡碧仲認證沒有問題，至於「小三」的事情，他就等著接招，「我在外面跟哪個女生有緋聞，就拿出證據來，從此退隱江山。」

張善政表示，許多支持者建議團隊不要一天到晚回應黑韓的消息，就走自己的路，不要一下回應砂石案、一下回豪宅案，選舉都失焦了，他認為蔡英文有一招應該學習，就是博士論文的事情被黑成那樣，蔡英文都沒有正面出來講，也沒花多少力氣回應，「如果我被黑，蔡英文怎麼回論文的黑材料，我就怎麼回那些黑材料。」

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