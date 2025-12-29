　
生活

低收入戶保全的兒子「能念台大醫嗎？」　陳志金解答！網讚勵志

▲▼高教專題搭配示意照。高教崩壞、高教、大學校園、大學生、高等教育、台大、台大校門（圖／ETtoday資料照） 

▲陳志金分享自身經驗。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

「低收入戶保全的兒子，有可能台大醫學系畢業嗎？」ICU醫師陳志金在臉書上發文分享自己的經歷，他的爸爸是油漆工人，媽媽從沒有就學過，但他最後從台大醫學系畢業。因此他認為，雖然這段過程會很辛苦，但絕對不是不可能。

低收入戶保全的兒子，有可能台大醫學系畢業嗎？

陳志金在臉書粉專「Icu醫生陳志金」上發文表示，網路上有人質疑「低收入戶保全的兒子，有可能台大醫學系畢業嗎？」他透露，他的爸爸只有小學學歷，後來是油漆工人，媽媽則是從沒有就學過，只會寫自己的名字，而他則畢業於台大醫學系，系上有135人，他第10名畢業，一共拿過3次書卷獎。

陳志金分享經驗　感謝貴人相助

陳志金說，這一路上，他遇到許多貴人相助，所以很感謝台灣給他這個機會。他坦言，他一直以來，都必須比別人更加努力，且要把握住每一個機會，而他也有幸獲得貴人相助，再加上一點點運氣，因此他覺得過程雖然辛苦，但絕對不是不可能，不要用自己狹隘的眼光去看世界。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「台灣還是一個很友善的環境，安全也給很多人機會」、「沒有傘的孩子跑得比較快」、「我靠自己半工半讀拿雙碩士，過程被酸被念都挺過來，還存到買房基金」、「金句：祝福就好，不需要去懷疑別人」、「陳醫師勵志的過往值得學習」、「像你這樣成功之後，還會記得別人曾經對你的好，就跟那種質疑人的人是不同層級的」。

台大醫學系陳志金

