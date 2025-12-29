　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

遭男模張越河性侵　還抱睡3小時！女大生PO驗傷單曝真相：進監獄吧

▲▼ 。（圖／翻攝自張越河IG）

▲張越河。（圖／翻攝自張越河IG）

記者施怡妏／綜合報導

新生代男模張越河今年初跟藝人小S在節目上演情境劇，卻發生襲胸、摳私密處的爭議，近日又被一名女大生指控性侵，女大生詳細還原案發經過，「他把我撲在床上，開始狂親我，用力抓住我的衣服」，全程都在反抗，強調自己是在極度驚嚇下求生，目前已完成驗傷並向警方報案，並表示「性侵零容忍。」

以工作為由邀回家　進門後突襲壓制

女大生在Threads發文，還原事情的經過，事件發生在2025年10月4日。當天她因協助朋友洽談拍攝工作，首次與張越河見面，對方主動提出可順路載她前往拍攝地點，過程中未有不當舉動。拍攝結束後，兩人與攝影師一同用餐，她還先行代墊餐費及停車費。返程途中，張越河開始詢問她的交往經驗及性相關話題，讓她感到尷尬，只能含糊帶過，並未正面回應。

女大生指出，張越河隨後以「晚上還要去信義區工作，想先回家休息」為由，邀請她到家中等候，之後再載她去捷運站，擔心麻煩對方、也不想耽誤時間，她因此答應；不料進入住處後，張越河突然將她撲倒，強吻並觸碰胸部，儘管她明確拒絕並持續反抗，最終仍在違反意願下遭到性侵。

▲▼ 。（圖／女大生授權）

▲▼女大生曬出兩人對話。（圖／女大生授權）

▲▼ 。（圖／女大生授權）

為何沒立刻逃？她解釋：當下只想等張越河醒來，趕快離開

針對網友質疑「為何事後沒立刻離開、甚至還同床」，女大生解釋，當時反應不及，再加上張越河很快入睡，她只想等對方醒來後載她離開，因此讓對方抱睡約兩、三小時。晚上9點她先醒來，換完衣服後再叫醒張越河，於晚上9點40分左右離開，在他家樓下抽菸後被送至象山捷運站。

女大生透露，分開後她隔了近一天才主動傳訊息，告知張越河當天感到不舒服，期間對方未曾主動慰問，僅在訊息及電話中道歉，稱自己行為不當。她直言，「但老實說，我自己也知道，他根本只是把我當一次性的洩慾工具罷了，反正到時判決書出來，你們就會知道他是怎麼強暴我的了。」

女大生PO驗傷單　張越河到警局改口否認

女大生表示，「他明明有看到我當下明確表示拒絕跟不適了，事後卻沒有任何罪惡感跟悔意，讓我覺得他不把我當作人看待」、「你要是真的想要我原諒你，你就好好進監獄被一群跟你一樣是性侵犯的獄友體會一下我被你強迫的感覺是什麼」。

此外，張越河曾主動提補償，但她認為對方只是擔心名聲受損。女方也同步公開驗傷資料，強調證據不只一項，並表示張越河到警局做筆錄時改口否認、稱雙方合意，讓她決定不再心軟，選擇交由司法途徑處理。對於網路上流傳「因感情或金錢糾紛才爆料」的說法，女方嚴正否認，強調整起事件從頭到尾都與感情、價碼無關。她表示自己是成年大學生，選擇站出來，是希望讓更多人看見、避免下一位受害者出現。

針對性侵指控，張越河發表聲明，表示「相關指控內容均與事實嚴重不符」，據《三立新聞》報導，他並強調「絕無任何違反A女士意願性行為」，案件目前已進入偵查程序，並已將所有客觀證據交由律師提交給檢察署，以期還原事件真相，解釋在事件發生後會保持沉默，是不希望在偵查階段透過媒體與告訴人隔空對話，造成社會資源浪費及公眾視聽的誤導。

．本文經女大生授權轉載。

每日新聞精選

12/28 全台詐欺最新數據

418 1 3725 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

男模張越河被指控性侵女大生引發社會關注，他因上過《小姐不熙娣》打開知名度，擁有2萬名Instagram追蹤者，女大生在遭遇事件後選擇報警，張越河29日發聲明稱雙方為合意性交，並對此指控表示強烈否認，引發網友熱議。

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

