高市議會閉幕主席陸淑美喊「韓國瑜當選」　綠轟：踐踏民主！丟臉！



▲高雄市議會12日閉幕，藍綠議員還是吵不停 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市議會第3屆第2次定期大會，12日正式閉幕。在閉幕會上，藍綠又上演互槓、嗆聲場面。民進黨議員衝到主席台前高舉「韓國瑜對不起高雄人！」，而主席陸淑美發表閉幕宣言時提到，很高興議會有5位議員即將參選立委，預祝他們高票當選，另外也祝福高雄市長韓國瑜高票當選，此話一出讓民進黨議員全傻眼，痛批「踐踏民主，丟臉」

▲主席陸淑美在台上講話，底下議員高舉布條。（圖／記者洪靖宜攝）

閉幕典禮上，主席陸淑美要講話前，民進黨團先行跑到最前面，並且高舉布條「韓國瑜對不起高雄人！」及布條「光復高雄，重返榮耀」，雖然國民黨議員要求尊重主席，但民進黨依然不為所動，陸淑美說「今天閉幕，感謝市府團隊，我們給予肯定，議員們負起民意代表責任，大家辛苦了，這次審議了包含109總預算，市府提案，報告事項，議員提案，決議案等案，109年度將是高雄預算規模最大，資本門比例大幅提升，期盼市府每一筆預算，用在刀口上。」

接著陸淑美說「希望市府尊重民意改善缺失，本會期中不幸發生霸佔主席台事件，同仁受傷令人感到遺憾，議員問政監督有不同訴求，盼互相尊重，理性問政」，她「明年總統及立委選舉，至關重要，本席呼籲國民人民選賢與能，帶領國家向前的總統以及中央為高雄發聲的立委，很高興議會有黃柏霖、陳美雅、李雅靜、吳益政、陳麗娜即將參選立委，預祝他們高票當選，代表許崑源和全體議員跟市府團隊說辛苦了」

請市府團隊不要辜負市民期盼，祝福大家新年快樂，也祝福高雄市長韓國瑜高票當選，聽完國民黨團則開心跑到前面開心合照並大喊「韓國瑜當選」，民進黨則是全員傻眼，痛批「落跑市長、逃避議會」

散會後民進黨議員邱俊憲相當不滿，他在議事廳內大嗆「喊當選這是高雄市議會的共識嗎？踐踏民主丟臉、丟臉」，國民黨議員則有人回嘴「丟什麼臉，不要幼稚」，邱俊憲也不甘示落「議會閉幕宣言還說當選」，最後議事廳內燈慢慢關掉，議員們不歡而散。