共軍突發動圍台軍演　鄭麗文批因賴清德「連累全台2300萬人」

▲中共圍台軍演，國民黨主席鄭麗文譴責賴清德。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

中國解放軍東部戰區今（29日）突然宣布，將在台灣周邊海空域啟動新1輪大規模軍事演習，並將此行動定調為對「台獨分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告」，相關動態隨即引發區域高度關注。國民黨主席鄭麗文對此痛批，全都是因為賴清德總統已經把自己的路走絕了，連累全台2300萬人，為何賴清德頻頻對在野開炮？因為他一心一意就只想贏得2026的選舉，大罷免後，前總統蔡英文馬上就異軍突起，如果2026沒選贏賴可能會被逼宮，這就是他最深的恐懼。

過去提及中國以2027年完成「武統台灣」的準備為目標，此番話引發熱議，賴清德總統日前接受《三立》節目《話時代人物》專訪指出，過去中國要併吞台灣是國家策略，當時大家共同奮戰守住了台灣，也守住了中華民國，中國幾十年來沒有越雷池一步，是因為「實力不到」，因此台灣就只有一個選擇，就是不斷提高難度，「讓他永遠都達不到這個標準」。

鄭麗文批評，賴清德不斷挑釁、踩紅線，毫無感受想要締造兩岸和平，因為兩岸愈是對立且兵凶戰危，愈有利他去販賣「芒果乾」來動員選票，只因為賴清德沒有任何政績跟解決問題能力，只有透過恐懼來政治動員，但賴的這招已經失靈了，否則大罷免也不會失敗，只是賴清德已經把自己的路走絕了，沒有回頭可能，只能走上絕路，連累全台2300萬人。

鄭麗文認為，賴清德一心一意就只想贏得2026的選舉，怕的是自己真正跛腳，因為大罷免後，前總統蔡英文馬上就異軍突起，如果2026沒選贏可能會被逼宮，這是賴清德最深的恐懼。