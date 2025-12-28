賴清德轟藍白聯盟：讚普丁非獨裁、擁抱習近平　卻彈劾民選總統

▲總統賴清德接受《話時代人物》節目專訪。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德近日接受《話時代人物》節目專訪，並於28日晚間播出。在訪談中被問及藍白在野陣營聯手對他發動彈劾一事，賴清德說，「在野黨聯盟令人費解，他們公開讚賞普丁不是獨裁者，然後也擁抱習近平，卻是對台灣民選的總統要彈劾，我覺得這個是社會會自有公道」。

針對1.25兆國防特別預算4度在立法院程序委員會卡關，而藍白陣營要求賴清德必須到立法院報告，且應該進行「一問一答」的備詢。賴清德表示，過去憲政慣例，對國防預算就是國防部長去報告，年度預算是國防部長報告，特別預算則是行政院長報告。

賴清德指出，如果有必要，他願意根據憲法的規定，還有大法官憲法法庭的裁判程序去做國政報告，去做國政報告的時候，當然希望能夠根據憲政的程序，是沒辦法一問一答，因為一問一答違反了最近大法官憲法法庭的裁判。

賴清德說，上一次在野黨花費了非常多的心力，通過了立法委員職權行使法的修法，既侵犯了總統的職權，因為就是要求他去立法院一對一的備詢，憲法法庭已經裁判就是違憲了，這個修法也侵犯了行政院的權力，侵犯了監察院的權力，也侵犯了司法院的權力，既然憲法明文規定，憲法法庭又裁判在後，當然一定要尊重憲法。

但是賴清德強調，他還是很樂意去做國政方針的報告，台灣民意基金會最近做的調查就是說，54%的國人不希望他們這樣擋預算，30%是贊成的，換句話說，多數民意其實是不希望。

「這不是說我刻意不願意去報告」。賴清德表示，因為憲法的規定，如果破了這個先例，未來的總統恐怕也必須要去做這樣的事情，憲政體制一旦混亂的話不是國家社會之福，「我想解鈴還須繫鈴人，還是在野黨，既然你們跟台灣社會也跟國際社會講，你們是贊成國防預算的，那你們就應該去進行審查」。

賴清德說，如果說哪一項認為不需要，可以拿出來社會討論，這可以公開討論的，台灣社會絕對容許立法院朝野黨團來討論，台灣社會也足夠這樣的專業知識去了解，反對的這些項目到底有道理或者沒有道理。

至於針對藍白聯手對賴清德發動彈劾一事，賴清德則說，在野黨聯盟令人費解，他們公開讚賞普丁不是獨裁者，然後也擁抱習近平，卻是對台灣民選的總統要彈劾，我覺得這個是社會會自有公道」。