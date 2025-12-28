獨／幫我報警！妙齡女「美術館豪宅墜樓亡」　家屬控男友涉殺人

▲墜樓案發生之前，監視器拍下雙方有激烈推擠衝突，寵物犬嚇到躲到角落。（圖／當事人律師提供）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市鼓山區今年11月20日發生一起女子墜樓死亡案件，當時警方初步研判無外力介入，朝輕生方向處理結案。不過，死者家屬近日對案情提出重大疑義，已正式對死者同居男友提出刑事告訴，指控其涉有殺人、過失致死、傷害及恐嚇等罪嫌，案件恐出現翻轉。

警方指出，事發當天上午，一名年約20多歲的林姓女子被發現自鼓山區一棟大樓墜落至中庭，經救護人員到場確認已明顯死亡。由於現場未發現明顯打鬥痕跡，警方當時初步排除外力介入，並依程序通報檢警相驗。

原判輕生結案 家屬提告案情恐翻轉

不過，死者家屬向《東森新媒體ETtoday》投訴，表示近日已經委託律師向檢方遞交刑事告訴狀，指稱案發當天死者與同居男友在鼓山區明誠四路一棟大樓內，因男方飼養的貓咪走失問題爆發激烈爭執，男方疑在爭吵過程中，對死者施以掌摑、推擠等肢體暴力，並以死者飼養多年的比熊犬作為威脅，恫稱「若找不回貓，就拿妳的狗換命」，造成死者極度恐懼。

▲墜樓案發生之前，男方有故意「掃桌」，導致物品飛撞到牆上。（圖／當事人律師提供）

死者曾向友人求救 家屬質疑非輕生狀態

家屬指出，死者視飼養十餘年的愛犬如同家人，對相關威脅產生強烈心理壓迫。告訴狀內容提及，死者在短暫外出取回手機期間，曾傳訊息向友人求救，表示「如果我沒出現，請幫我報警」，顯示當時意識清楚，並非處於輕生狀態。

家屬主張，死者返家後曾向同居男友絕望詢問「我拿我的命還好不好」，男方明知死者情緒已瀕臨崩潰，卻未加以安撫或阻止，最終死者自陽台墜樓身亡，認為男方對死亡結果至少具有間接故意，依法應追究其刑責。

關鍵對話曝光 家屬提殺人、過失致死等罪嫌

告訴狀另指出，男方先前的暴力與恐嚇行為，已屬製造高度危險的前行為，對死者生命安全具有防止義務，卻未防止悲劇發生，涉犯過失致死罪；此外，案發前的掌摑、推擠行為，另涉傷害罪；以殺害寵物相逼，則涉恐嚇危害安全罪。

對此，警方表示，該案原已依當時事證完成結案，後續若家屬正式提出刑事告訴，將報請檢察官指揮，針對相關指控進一步偵辦釐清。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995