黃國昌批賴清德成「國家詐騙隊長」　限期24小時道歉否則明提告

記者蘇靖宸／台北報導

昨播出總統賴清德接受媒體專訪的內容中，當被問到被藍白提案彈劾，賴表示，「在野黨聯盟令人費解，他們公開讚賞普丁不是獨裁者，然後也擁抱習近平，卻是對台灣民選的總統要彈劾，我覺得這個是社會會自有公道」。對此，民眾黨主席黃國昌今（29日）表示，民眾黨何時讚賞俄羅斯總統普丁不是獨裁者？何時擁抱中國國家主席習近平？黃也批賴身為國家元首竟成「國家詐騙隊長」，並限期賴24小時澄清道歉，否則民眾黨的律師明天會到法院正式提民事訴訟來求償。

▲黃國昌（圖中）29日開記者會批賴清德造謠，限期24小時內澄清並道歉，否則提告。（圖／民眾黨提供）

民眾黨29日上午舉辦「嚴正抗議•具體反制賴清德總統級造謠」記者會，黃國昌、立委張啓楷、前立委陳琬惠出席。黃國昌表示，一個國家元首發言最起碼要本於事實，卻沒想到超越憲法的賴清德竟然帶頭成為國家詐騙隊隊長，他沒辦法相信一個總統可以不負責任到這種程度，完全悖於事實、公然造謠。

黃國昌指出，他要請教賴清德，中華民國憲法第幾條規定總預算要在12月31日前審完，結果總統府完全沒有回應，他只看到賴的小編偷偷改文字，這是國家元首該有作為嗎？結果賴造謠成癮，進一步升級為國家詐騙隊隊長，因為賴清德昨天接受綠媒專訪時說民眾黨讚賞普丁不是獨裁者、擁抱習近平，提供給媒體的逐字稿也是這樣講，但民眾黨何時讚賞普丁不是獨裁者？何時擁抱習近平？賴要說清楚、講明白，不要用混的。

黃國昌強調，他身為民眾黨的黨主席，今天鄭重跟賴清德說，身為國家元首竟然成為帶頭造謠的人，限你24小時澄清道歉，否則明天會到法院正式提告求償；憲法52條只有讓賴免於刑事追訴的權利，「明天對你就提民事訴訟」，民眾黨將對賴正式提告、求償、要求道歉，「我等你24小時時間」，否則明天民眾黨律師就會正式到法院對你提告。

對於上述賴清德的專訪，黃國昌說，民進黨政府在國會遮掩各式資訊，對立法院什麼都是機密、什麼都不能講，結果要搞大內宣時候，就大剌剌地帶著綠媒到兵工廠，這麼嚴肅地方卻是總統府帶著綠媒造謠的背景，何其悲哀，台灣民主憲政何時墮落到此地步。

黃國昌表示，過去民進黨一些側翼跟小丑恣意抹紅、抹黑、造謠，讓台灣言論市場環境越來越惡劣、言論品質越來越低落，這樣的歪風吹到立法院，連民進黨立委都已經自我作賤，扮演起側翼，連在野黨主張「還錢於民」都抹紅，說是配合北京窮台，結果最後搶收割「普發1萬」的是民進黨自己，神也是你，鬼也是你，民進黨你們夠了沒有。

黃國昌說，或許民進黨覺得手握大權，媒體、法院、檢調是民進黨的，愛怎麼做就怎麼做，但他要正告民進黨，民眾黨捍衛台灣民主憲政、法治決心非常堅定，不容民進黨掌權後就恣意踐踏，如果賴清德對他今天的發言有任何意見，歡迎出來公開辯論，不用躲在綠媒後面取暖。