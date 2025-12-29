黃國昌新北合體柯文哲選到底？　鄭麗文：國民黨明年徵召李四川

▲鄭麗文接受千秋萬事專訪。（圖／中廣提供）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨主席黃國昌日前在新北市新莊宏匯廣場舉辦「為新北應援」大型活動，才獲交保的創黨主席柯文哲作為「神秘嘉賓」現身，台上高喊黃是「新北的選擇」。國民黨主席鄭麗文今（29日）接受廣播節目「千秋萬事」表示，國民黨會先產生自己的人選，「大概不至於走到初選」，但要考慮北市副市長李四川還有任務在身，畢竟現在他還在北市府上班，希望明年再徵召，讓縣市長們先專注市政；鄭麗文更笑問主持人王淺秋，「我這樣講夠白了吧？」

談及2026提名佈局與規劃，鄭麗文說，國民黨立委謝衣鳯昨天表態參選2026，彰化是大縣，國民黨非常重視如何整合、提名適當人選，當然是重要任務，黨中央態度開放，目前有3位人選，黨中央已在積極協調中。

嘉義市部分，民眾黨立委張啓楷已被提名參選市長，目前國民黨3位參選人為醫師翁壽良、市議員鄭光宏、陳家平，傳出藍營將以內參民調產生人選，再與民眾黨整合最強的一組人選。鄭麗文則說，自己和張啓楷兩人已有20多年交情，國民黨自己協調後出人選後，藍白後續會繼續溝通，溝通無礙。

新北市部分，民眾黨主席黃國昌宣布角逐市長寶座，且27日於新北新莊舉辦「為新北應援」造勢活動，民眾黨前主席柯文哲偕妻子陳佩琪現身站台，鄭麗文表示，國民黨會先產生自己的人選，「大概不至於走到初選，雖然會盡快提名，但也要考慮北市副市長李四川還有任務在身，畢竟現在他還在北市府上班，否則本來第一波要提名的是現任縣市首長，但不希望把選舉時程拉得這麼長，還是希望明年再徵召，讓縣市長先專注市政。」

主持人王淺秋詢問，2026縣市長席次目標為何？鄭麗文回應，首要是維持現有藍營縣市席次，同時也希望在台南灣有所突破，才會這麼早提名台南、高雄、屏東，未來會和謝龍介、柯志恩和蘇清泉3人一起討論選舉佈局與戰略。

