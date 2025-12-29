男寒夜蹲坐路旁神情恍惚　台東警即時救援助返家

▲美和警耐心關懷助失蹤男返家。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

寒流來襲的夜晚，一名男子獨自蹲坐在路旁，所幸巡邏員警即時發現並耐心關懷，成功協助其平安返家。大武警分局美和派出所警員林俊安、吳英美日前執行夜間巡邏勤務時，於美和村活動中心旁發現一名男子獨自蹲坐路邊，當時夜色昏暗、氣溫偏低，男子神情恍惚，引起員警注意。

員警立即上前關心並查證身分，確認該名陳姓男子為近期經家屬通報的失蹤人口，隨即聯繫其家屬到場，並協助其安全返家，化解家屬多日以來的擔憂。

警方進一步了解，陳男患有精神疾病，日常生活需仰賴家人照顧，平日居住於美和村內，惟母親及其他家屬因工作因素長期在外，無法隨時陪伴照料。陳男過去曾多次自行外出未歸，家屬亦曾多次向派出所報案協尋，對家庭生活及工作造成不小壓力。

當日巡邏員警發現陳男於寒夜中獨自蹲坐路旁後，立即主動關懷，確認其身體狀況無明顯外傷，並耐心詢問與比對資料，發現其為近期通報的失蹤人口，且已有多次走失紀錄。為確保安全，警方先行將陳男帶返派出所安置，提供泡麵協助充飢取暖，並聯繫其母親前來接回，家屬對警方即時且貼心的協助表達誠摯感謝。

大武警分局呼籲，家中如有智能障礙者、精神疾病患者或高齡失智長者，應避免其單獨外出，並加強日常照護與關懷。同時建議可向社政單位申請防走失手鍊，或配戴留有家屬聯絡方式的名牌、手環，以利警方或熱心民眾於第一時間聯繫家屬，協助迷途者儘速平安返家。