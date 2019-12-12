「身為國民黨員會為黨輔選立委」　王金平：與韓國瑜同台機會小

▲前立法院長王金平表示，他是國民黨員，他會輔選立委部分，與韓同台機會不大。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

前立法院長王金平12日出席台南一中98週年校慶暨60屆運動大會開幕典禮時表示，他用過去的經驗跟累積的關係，可以繼續為國家、社會、人民來服務，他是國民黨員，他會輔選立委部分，與韓同台機會不大，但立委如選得好，同時能幫忙到選總統，所以他輔選立委，同時加減幫有幫到韓國瑜。

王金平說，他創辦的人民團體、社會團體還是各慈善公益團體也很多，像是十大傑出青年基金會、中華科技金融協會、全國義消總會、生策會、國學書院、中華傳統宗教總會，或者是其他的公益團體，大概由他創辦的現在他都很投入，特別是像台灣癌症基金會跟生策會，這個他會投入更多的時間來讓它更發展，為社會、國家更大的奉獻。

王金平說，現在大健康產業在2024年產值，將達到台幣兩兆左右，工業區的統計、經濟部的統計，通訊產業發展到今天，在國內的ICT產業產值只有4.1兆，可見兩兆是多麽大的一個數額，未來全世界在大健康產業的發展還是無可限量，所以他將更用心的來整合這個產業，這個大健康產業由他提出以後，郭台銘也極力的來附和，然後郭也把大健康產業列為他參選總統的第一個政見，那麼在這方面他會花更多時間，會更積極的來投入，當然未來還有其他機會讓他繼續參與、有所貢獻，所以未來他還是會很忙。

對媒體問到國民黨民調感覺一直拉不太起來，會不會影響區域立委選舉？王金平則說，民調起不來就是氣勢上就短人一截，儘管後面有諸多的理由，但是數據有時候是硬冰冰的，幾個人了解你起不來是什麼原因，沒有那麼多人知道，所以看到這個氣勢就會影響選舉呀！我們希望有好的民調，總是對選情比較有利。

王金平強調，他是國民黨黨員，他對黨一定盡力來幫忙，所以黨跟人他一直強調要分開！他與韓市長同台可能機會不大，但他會輔選立委，如果立委選得好的話，也是幫到總統候選人。

王金平說，韓國瑜在原高雄縣聲勢與之前相較是有差，沒之前這麼好，到現在為止，沒像之前能造成一個「韓流」出來，沒有那個氣勢，希望韓國瑜多加努力，他也希望韓選的好選的上，給國民黨重新執政的機會。

對媒體問如果王金平出來選會不會比較好，王金平表示他沒參加人家初選，要怎麼跟人選，要怎麼代表國民黨，也不行呀！他要選是要由親民黨來推薦，這是他期待的，但是這個期待落空就是沒參選，沒參選就好啦！至少自由自在的來做他要做的工作，他要做的工作一大堆，每天還是一樣很忙！有媒體說他沒選之後，他的辦公室門可羅雀，其實他的辦公室每天也是很忙碌，人還是川流不息啊！找他的人也都在那裡等耶！所以不要聽人家一篇小小的報導都把它當真，這樣會得到錯誤的訊息，給大家了解一下。

王金平對宋楚瑜參選表示，他們是多年好友，他在做立法院主任兼書記長的時候，宋也是他的秘書長，大家好朋友到現在，宋也是都支持他選院長！親民黨從頭到尾都是支持他選院長，他對宋也是有一份感恩跟感情在，他祝福宋可以順利當選。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。