國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

重大突破！「癌症疫苗」將成真　一針拯救千萬人性命

打針。（圖／達志／示意圖）

▲每年近千萬人死於癌症，牛津大學領導癌症疫苗計畫。（圖／達志／示意圖）

記者曾羿翔／綜合外電

英國牛津大學與製藥巨頭葛蘭素史克（GSK）正合作研發一項劃時代的癌症疫苗計畫，預計將於2026年展開臨床試驗。這款疫苗專為「癌前期」設計，目標在癌細胞形成前的10到20年內，提早啟動免疫系統反應，以防堵肺癌、乳癌、卵巢癌與腸癌等高致死癌症，未來更可能整合為單一劑量施打。若研發成功，全球每年可望挽救許多人的性命。

綜合外媒報導，該項名為「癌症免疫預防計畫」的研究，由牛津大學腫瘤學教授莎拉·布拉格登（Sarah Blagden）領導，並結合牛津在新抗原識別與測序技術的專長，與葛蘭素史克在免疫醫學的深厚研發經驗。兩方計畫開發疫苗與標靶藥物，專門針對癌前異常細胞進行精準打擊。

揭露癌症真相：潛伏長達20年

布拉格登教授在BBC廣播節目中指出，癌症「並非憑空而來」，而是由正常細胞長年累積變異逐漸轉化而成。「你總是認為癌症在體內發展需要一到兩年時間，但事實上，我們現在知道，癌症的發展可能需要長達20年，有時甚至更久，」她說。她強調，疫苗的目的是在癌症肉眼可見前、仍處於癌前階段時，便主動出擊阻止其發展。

技術突破讓癌變特徵首次可見 打開疫苗設計新可能

她進一步表示：「我們很幸運，因為大量的技術突破讓我們能夠檢測過去看不見的細胞變化，並設計專門針對這些特徵的疫苗。」這些進展來自COVID-19疫苗時期技術的快速演化，讓研究團隊能以現有平台改造出全新癌症預防機制，並期盼十年內癌症疫苗能如麻疹疫苗般普及全球，為未來阻止多種癌症奠定基礎。布拉格登對這場與癌症的長期戰爭懷有信心，「我想對癌症說的只有一句話，我們來對付你了！」

▲布拉格登教授在節目中指出，癌症並非憑空而來。（圖／翻攝自BBC Radio 4 TodayX）

▲布拉格登教授在節目中指出，癌症並非憑空而來。（圖／翻攝自BBC Radio 4 Today X）

GSK投資5000萬英鎊 助推癌前預防研究

根據英國獨立報的報導，該計畫由葛蘭素史克投資最高達5,000萬英鎊，支援三年內的研發與實驗進展。GSK首席科學官托尼·伍德表示，這次合作結合雙方科學實力，能加速對癌前細胞弱點的理解與應對策略。他指出：「我們希望為癌症高風險族群帶來關鍵的預防性突破。」

此外，該計畫目前已獲得英國國民保健署NHS與多家製藥公司的支持。

癌症已成為人類共同挑戰

英國每年新增癌症病例超過38萬起，死亡人數達16.7萬人，其中乳癌、肺癌、腸癌與攝護腺癌為主因。英國科技大臣彼得·凱爾表示，政府將持續支持生命科學研究，「癌症讓全國每個家庭都感受過痛苦與哀傷，包括我自己。」

如果這項疫苗能順利通過臨床試驗與普及，將不只是醫療上的勝利，更可能為千千萬萬正與癌症抗戰的患者與家屬帶來希望與改變。

12/28 全台詐欺最新數據

